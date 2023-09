Arabia Saudita dijo que obtendrá armas nucleares si Irán lo hace primero

Bin Salman advirtió al gobierno iraní

Estados Unidos y Arabia Saudita buscan acercar posiciones. Foto: AFP

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salmán, advirtió que su país se dotará de un arma nuclear si su rival Irán lo hace primero y afirmó que una normalización de las relaciones con Israel "está más cerca", en una entrevista difundida este miércoles., que lo ejerce de hecho, ya que su padre, el rey Salmán, está enfermo.desde que en 2018 el presidente de Estados Unidos Donald Trump abandonó un acuerdo internacional de 2015 para poner freno al programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones.Israel es el único Estado con armas nucleares de la región, aunque no declarado.Bin Salmán también negó que los sauditas hayan suspendido las conversaciones mediadas por Estados Unidos con Israel."Estamos cada día más cerca", dijo a Fox News el príncipe, a quien muchos consideran efectivamente el líder de la nación del Golfo.mientras el gobierno de Israel continúa adelante con los controvertidos asentamientos en la Cisjordania ocupada., declaró en la entrevista.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este miércoles sobre Arabia Saudita durante una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.Los planes diplomáticos de la administración Biden en Medio Oriente se vieron sacudidos por las tensas relaciones con Netanyahu, a quien sus opositores acusan de socavar la democracia israelí mediante grandes reformas del poder judicial, que atentarían con la división de poderes.El gobierno estadounidense mantiene vínculos históricamente estrechos con el liderazgo saudita, pero esa relación también se ha visto afectada por la controversia sobre el papel del príncipe heredero, según la inteligencia estadounidense, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, residente en Estados Unidos, visto por última vez en la embajada saudí en Turquía.El secretario de Estado estadounidense, Antony"Unir a estos dos países en particular tendría un efecto poderoso en la estabilización de la región, en la integración de la región, en unir a las personas, en no tenerlos enfrentados", señaló .Pero reconoció que era "difícil llegar allí"., debido al papel del reino como guardián de los dos lugares más sagrados del Islam.Tanto Israel como Arabia Saudita, así como otros estados árabes, comparten una hostilidad mutua hacia Irán, un estado clerical chiita y frecuente rival de los sauditas, que pertenecen a la rama suní del Islam.