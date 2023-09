Referentes de DDHH destacaron la labor "impagable" de la genetista Mary-Claire King

Mary-Claire King visitó nuevamente Argentina después de 30 años. VER VIDEO

"La ciencia es neutra, se puede usar para bien o para mal, y este es un ejemplo paradigmático del poder que tiene para ayudar a las personas en causas justas por los derechos humanos, como ilustra el gran trabajo que han hecho las Abuelas de Plaza de Mayo" Mary-Claire King

Referentes de derechos humanos destacaron este miércoles para que las Abuelas de Plaza de Mayo "pudieran reunirse con los nietos" , al homenajear a la científica a través de un acto en el Centro Cultural de la Ciencia.La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural de la Ciencia, ubicado en Godoy Cruz 2270, de esta capital, y estuvo organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a cargo de Daniel Filmus."Lo que ha hecho ella por nosotros es impagable, es maravilloso porqueque estamos buscando", destacó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,, en diálogo con Télam.Con su aporte del 'índice de abuelidad', la investigadora estadounidense, en ausencia de sus padres, mediante el análisis de material genético de sus abuelos.Carlotto confió que ve a King como una "hermana" y destacó que es "un genio porque es una mujer que tiene una cultura científica maravillosa; nos queremos mucho porque tenemos el hablar sincero del cariño".En diálogo con Télam, King remarcó que "la ciencia es neutra, se puede usar para bien o para mal, y este es un ejemplo paradigmático del poder que tiene para ayudar a las personas en causas justas por los derechos humanos, como ilustra el gran trabajo que han hecho las Abuelas de Plaza de Mayo"."Sin duda la pregunta que me trajeron las Abuelas de Plaza de Mayo era de suma importancia. Entonces, cuando pienso en la influencia que ellas han tenido, quizás no fue tanto en mi recorrido como científica, pero sí en el hecho de que pude reconocer la importancia de que las personas trabajemos juntos, el poder que tiene el pueblo cuando trabaja en forma conjunta", resaltó.El coordinador del Espacio para la Memoria ex comisaría 5ta y nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo,, contó a Télam que conocer su identidad fue "una luz" y manifestó que luego quiso "conocer a todas las personas alrededor del mundo que ayudaron a las Abuelas"."Verdaderamente son faros que iluminaron nuestras búsquedas y, por supuesto, iluminaron la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, porque hubiese sido absolutamente imposible", dijo, al poner como ejemplo a King.La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG),, valoró que King "sigue comprometida con la búsqueda y continúa pensando nuevos estudios para dar una respuesta mejor y más rápida a las Abuelas"."King dijo que las mejores preguntas las hace el pueblo a la ciencia, y eso tiene que ver justamente con esto,, con el camino que nos marca cuando nos tenemos que preguntar para qué hacemos ciencia en este país", ponderó.También participó del acto el ministro del Interior y nieto restituido, Eduardo 'Wado' de Pedro.