Massa combinó anuncios económicos y de seguridad, sus principales ejes de campaña

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, combinó este miércoles sus principales ejes de campaña, que son la economía y la seguridad, a través de anuncios para el sector lechero, en el primer caso , y un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos , en segundo término, mientras el postulante a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro, presentó sus propuestas para la Ciudad.Massa hizo el anuncio económico desde Santa Fe, donde presentó una suspensión de las retenciones por 90 días para los productos lácteos, a cambio de congelar los precios del sector por igual período y mantener la rentabilidad de los tamberos.Fue después de una reunión que, junto al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, mantuvo con representantes de la cadena lechera y funcionarios de las provincias productoras en las instalaciones de la empresa láctea Tremblay, en la localidad santafesina de Pilar.Además, Massa convocó a la cadena láctea a elaborar un plan para el sector a partir del 10 de diciembre.Pero la visita a Santa Fe también dejó otras definiciones políticas, porque el candidato presidencial afirmó que podría convocar al gobernador saliente, Omar Perotti, a una eventual administración a partir del 10 de diciembre, en línea con el objetivo de avanzar en un Gobierno de "unidad nacional".Si bien dijo que podría sumarlo, aclaró que no tiene definido el lugar que podría ocupar Perotti debido a que no anda "revoleando cargos por ahí" porque "es poco serio".Consultado en Santa Fe sobre su proyecto de seguridad, dijo que puede aportar su experiencia como intendente de Tigre con "Justamente, luego de su paso por Santa Fe, Massa encabezó la firma de un acuerdo con Estados Unidos para combatir delitos trasnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.Acompañado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, Massa anticipó desde el CCK que en 2024 el nivel de intercambio de información con ese paíspor lo que, dijo "en ningún rincón de la Argentina los delincuentes se sentirán en paz".En su discurso, pidió además al Congreso que "apruebe" la ley de Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado, que empezó a discutirse en comisión el mes pasado y que permite, a partir del blanqueo de capitales, "terminar de cerrar el círculo para avanzar sobre la persecución del dinero que se fugó de la Argentina" y que "en muchos casos está vinculado al crimen organizado".Participaron del acto funcionarios de agencias de seguridad de ambos países, jefes de las fuerzas de seguridad argentinas y autoridades de la Cancillería.Massa desplegó esta agenda un día después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto de ley que elimina el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría , en una votación en la que el oficialismo contó con el apoyo de los legisladores libertarios y de la izquierda, entre otros sectores.Por su parte, Santoro presentó sus ideas para "los 100 primeros días" de gestión con el objetivo de consolidar una "" y llamó a todos los sectores de UxP a "acompañarlo" para ingresar al balotaje del distrito.Desde el Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, el dirigente de origen radical planteó que "hay alternativa" en la Capital Federal y señaló que elaboró su plataforma junto a su equipo "como si le tocara gobernar mañana".Entre los principales ejes de UxP porteña se encuentran vacantes en educación, salud mental a través de un SAME psiquiátrico, subte las 24 horas, monitoreo del 100% en seguridad, accesibilidad y facilidades para los alquileres.