Polonia anunció que no suministrará más armamento a Ucrania

El primer ministro polaco anunció que se concentrarán en fortalecer a su Ejército. Foto: AFP

Ucrania va perdiendo apoyos y su contraofensiva no dio los resultados esperados. Foto: AFP

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. afirmó este miércoles que su país no suministrará más armamento a Ucrania, después de que su gobierno convocara "de urgencia" al embajador ucraniano para presentar su disconformidad contra las declaraciones del presidente Volodimir Zelenski en la Asamblea General de la ONU, aunque no indicó si esa medida se vincula con el conflicto comercial sobre los cereales.al ser consultado sobre si Polonia apoyaría a Ucrania en el plano militar y humanitario.Sin embargo, Morawiecki no precisó en qué momento Polonia, uno de los principales proveedores de armas de Ucrania, ya dejó de suministrarlas ni si esto está relacionado con la cuestión de los granos, según la agencia de noticias AFP.y esto en un plazo muy corto", detalló.Asimismo, precisó que el centro militar situado en la ciudad de Rzeszow, en el sudeste del país, por donde pasa el material occidental con destino a Ucrania, funciona con normalidad.Más temprano, autoridades de Polonia convocaron al embajador de Ucrania, Vasil Zvarich, para protestar por las palabras de Zelenski, que criticó la postura del gobierno polaco sobre el veto a la importación de granos procedente del país en guerra.Zelenski se refirió de esa forma a declaraciones de países como, bloqueado de salir por el mar Negro ante la intervención militar rusa, para proteger sus propios mercados.aseveró, según la agencia Europa Press.Morawiecki recordó que su país fue "el primero en abrir sus puertas a Ucrania" tras el inicio de la intervención militar y entregó ayuda humanitaria y militar.dijo, según informaciones recogidas por la agencia de noticias polaca PAP.Morawiecki señaló queEn este sentido, aseveró que "respeta los problemas de la parte ucraniana, aunque haya que poner por delante los intereses de los agricultores polacos, que son más importantes" para el país."Esto implica que Polonia no está de acuerdo con el proceso ni las regulaciones, (...) que solo muestra que Ucrania no entiende la desestabilización del mercado polaco", lamentó.