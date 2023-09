Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 21 de septiembre

Viernes 22 de septiembre

Sábado 23 de septiembre

Domingo 24 de septiembre

Lunes 25 de septiembre

Martes 26 de septiembre

Miércoles 27 de septiembre

Podcast. Desperdicios de alimentos: desarrollan comestibles enriquecidos con desechos alimentarios. Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA desarrolló micro cápsulas de residuos de tallos y hojas de remolachas para añadirlas a galletitas y gomitas y lograr enriquecerlas en compuestos saludables. Para conocer más detalles de la iniciativa, Patricio Santagapita, miembro del Conicet y del grupo de científicos, dialogó con Sintonía Verde.Escuchalo en Télam Digital Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify Drama - 2019Mónica no realizó unos pagos de un cliente de la oficina en la que trabaja. Los quince mil pesos que faltan no solo la comprometen a ella sino también a un compañero, que es quien descubre la falta. Parece que no es la primera vez, pero el compañero, a pesar del enojo, conserva el silencio y vuelve a creerle. Es por eso que Mónica se compromete a reponer la suma de dinero a la mañana siguiente.Documental - 2023Un corto documental que recorre diversos relatos de mujeres futbolistas avellanedenses y distintas personalidades del fútbol femenino, recuperando y visibilizando parte de la historia de nuestra ciudad. Ellas nos cuentan las dificultades y las alegrías que enfrentan día a día cuando entran a la cancha.Microprograma que presenta a músicos de diversos géneros en diálogo con muestras de reconocidos artistas plásticos a nivel mundial. Realizado en el Salón Provincial de Artes Visuales Vendimia del Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel en Mendoza.FECHA 5Relatos: Gustavo Kuffner y Pablo Ladaga. Comentarios: Damián Trillini y Miguel Osovi. Notas en campo de juego a cargo de Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.. FECHA 5Relata: Eladio Arregui. Comenta: Santi Lucia.La producción, realizada en forma colaborativa entre Argentina, Chile y España, retrata los últimos años en la vida del mandatario trasandino, interpretado por Alfredo Castro, y la trastienda política mientras estuvo al mando del gobierno de Chile, hasta el día de su muerte.En este tercer episodio, Salvador Allende impulsa la nacionalización del cobre pero genera resistencia en la oposición. Entre tanto, la visita del comandante Fidel Castro a Chile acentuará las diferencias.Con las actuaciones de Alfredo Castro, Benjamín Vicuña, Aline Küppenheim, Pablo Capuz y más.Estados Unidos atraviesa un largo periodo de conflictividad laboral, y esta vez, fue el turno del poderoso sindicato del sector automotriz, United Auto Workers (UAW), el que decidió iniciar una huelga. Por primera vez en la historia, las plantas de General Motors, Ford y Stellantis están paralizadas de manera simultánea, y la falta de actividad amenaza con desestabilizar al sector e incluso la economía nacional, ya golpeada por la inflación que persiste. ¿Qué reclaman los trabajadores? ¿Cuáles son las ganancias de las automotrices? ¿Qué consecuencias puede tener la huelga?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En esta entrega presentamos :"Río Tercero”. Escuchalo en Télam Radio Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: Santiago ’Tati’ Phelan. Participación especial: Miguel Osovi.Serie de ficción histórica y de investigación que revela el trasfondo de algunos de los asesinatos políticos más violentos y significativos de la historia latinoamericana. En este episodio, se da a conocer el magnicidio de Manuel Dorrego (1828). Por sus aciertos como gobernante, Dorrego se ganó el apoyo del pueblo, pero también, la furia de los opositores. Con su fusilamiento, los unitarios creyeron que habían logrado detener al federalismo para siempre.Con la actuación de Martín Rechimuzzi, Srta. Bimbo, Osqui Guzmán, Martín Slipak, Mariano Dorr, Julia Rosemberg, Lorena Vega y Carolina Unrein.Buitres Después de la Una, abreviado BDDL1, o simplemente Buitres, es un grupo uruguayo de rock formado en 1989. Con más de treinta años de trayectoria ininterrumpida, trece discos de estudio, cuatro en vivo y cinco DVD oficiales, es considerada la mayor banda del rock uruguayo.¿Sabías cuándo y dónde se creó el primer uniforme escolar?. En 1222, en Inglaterra. Su uso se popularizó en Europa a finales del siglo 19 y con el paso del tiempo, se fue asociando a las clases altas.En Argentina, a principios del 1900, una maestra -Matilde Filgueiras de Díaz- implementa el uso del guardapolvo blanco para evitar las diferencias entre los alumnos de origen humilde. Esto y mucho más en este segmento del diseñador Francisco Ayala, que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino que se propone un profundo cambio cultural.Ahora en Télam Digital Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escuchalo en Spotify . EntrenamientosEl objetivo de este trabajo documental es contribuir a mantener nuestra memoria activa. Cada episodio desarrolla fechas puntuales de la historia que desencadenaron un profundo impacto social. En esta serie documental se escuchan testimonios de dirigentes políticos, de sindicalistas, religiosos y de altos exponentes de nuestra cultura artística así como también de ciudadanos que, en 1983, votaron por primera vez.. ClasificaciónHasta las 2 del domingo, el histórico edificio de Radio Nacional ubicado en Maipú 555, CABA, abre sus puertas al público con visitas guiadas y distintas propuestas para conocer su historia. Además, la AM870 y sus FMs Folklórica, Rock y Clásica transmitirán, desde el estudio móvil, su programación con artistas invitados y espectáculos en vivo.Desde Bahía Blanca, se transmite una nueva entrega de los "Premios Martín Fierro Federal 2023", una gala que distingue a la producción radiofónica y televisiva del interior del país. En las categorías Mejor Programa Cultural Educativo y Mejor Programa Agropecuario se encuentran nominados Arqa y Estancias y Tradiciones, producidos por San Luis TV.Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. En este episodio: “Hablemos de negacionismo climático”. Ahora en Télam Digital Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital AUNAR CANAL 22.3 EN TDAProducción: CHACO TVHacedores y trabajadores comunitarios relatan en primera persona cómo llevan adelante emprendimientos colectivos en diferentes barrios. El retrato del esfuerzo de muchos en beneficio de su comunidad. Avances en un proyecto común, con un motor solidario. Historias de logros colectivos.El ciclo conducido por Marcelo Figueras recuerda la desaparición y muerte del joven activista y artesano Santiago Maldonado, ocurrida el 1º de agosto de 2017, y el blindaje del 22 de diciembre del 2000 en el gobierno de la Alianza presidido por Fernando De la Rúa.Además, analiza la apertura de Tecnópolis en 2011 y los festejos por la Copa del Mundo en Qatar 2022, con informes de los periodistas Rocío Criado, Manuela Irianni y Alan Longy, y la visita del actor Santiago “Toto” Rovito.(Video semanal). ESTRENOCada lunes, durante el mundial de rugby en Francia, un panorama informativo semanal a cargo de los periodistas deportivos, Natalia Ressia y Carlos Alfano. Ahora en Télam Digital Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video). Ahora en Télam Digital y Youtube Es verdad que el río seco no suena, pero de ahí a que de cualquier indicio se pueda deducir un hecho. Porque este refrán se aplica para afirmar que cualquier rumor tiene algún fundamento. Sin pruebas, obviamente.Escuchalo en Télam Digital y Spotify(Video y radio). LUNES A VIERNESUn noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinas.Ahora en Télam Digital Boletín de cuatro minutos con lo más sobresaliente del deporte nacional e internacional. Escuchalo en Spotify Surgió como una plataforma para crear y compartir vídeos cortos, que rápidamente generó innumerables suscriptores. La música es uno de los elementos transversales de la creación de contenido para la aplicación, y es ahí donde los sellos discográficos han descubierto la tendencia que modela sus estrategias de promoción y difusión. ¿La viralización está ganándole la batalla al arte o se está convirtiendo en su aliada?¿Las industrias, tal y como las conocíamos, están colapsando y viéndose obligadas a adaptarse a gran velocidad? Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.Ahora en Télam Digital Información, testimonios y entrevistas exclusivas a cargo de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Escuchalo en Télam Radio Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentan “La televisión pública educativa en Argentina en las experiencias de Encuentro, Pakapaka y DeporTV”. Será el próximo miércoles 27 de septiembre a las 18, en el aula SG300 de la sede de la carrera (Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires).En vivo desde el Auditorio de Radio Nacional, se presenta el quinteto de bronces Metal Precioso, integrado por destacados instrumentistas pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro Colón y a la Orquesta Sinfónica Nacional. Con la conducción de Iván Barrios y Hernán Aranda.Entrada libre y gratuita por orden de llegada. Capacidad limitada. Acceso público: 19.30. Auditorio de Radio Nacional: Maipú 555, CABA.