Un estudiante que salía de viaje de egresados fue herido en una balacera en Rosario

La estación de servicio de la zona norte rosarina donde un joven estudiante recibió un disparo en un gluteo / Foto: Street View.

La balacera se produjo para amenazar a un fiscal que investiga a la banda narcocriminal "Los Monos" / Foto: AFP.

cuando junto a un contingente de 40 alumnos de una escuela de Rosario quedó en medio de una balacera contra la fachada de una estación de servicio de esa ciudad, donde los atacantes dejaron un mensaje intimidatorio para un fiscal que investiga a la banda narcocriminal “Los Monos” y para una mujer imputada por extorsión, informaron fuentes policiales y judiciales.de la zona norte de Rosario, y por el caso fueron aprehendidos dos sospechosos que se movilizaban a bordo de una moto por las inmediaciones y se investiga su posible vínculo con el tiroteo, consignaron a Télam los informantes.El herido, de 18 añosque se disponía a abordar un micro rumbo a la provincia de Córdoba en el marco de un viaje de estudios.En esas circunstancias, los atacantes efectuaron disparos contra la YPF y el joven que circunstancialmente se hallaba allí resultó herido, por lo que fue inmediatamentedonde este miércoles permanecía internado fuera de peligro.En tanto, en el lugar del hecho los tiradores dejaron una nota con un mensaje intimidatorio -cuyo contenido no fue revelado oficialmente- dirigido al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery,Ese mismo mensaje, añadieron las fuentes, menciona además a una integrante de esa organización criminal que está siendo imputada desde el lunes último enEl casopor la Unidad Especial de Balaceras del Ministerio Público Fiscal de Rosario.Fuentes de la Policía Científica revelaron que en el lugar de los hechos se secuestraronEn cuanto a las dos personas aprehendidas, voceros de la Fiscalía dijeron que los pesquisasEste miércoles, en diálogo con el canal Todo Noticias, el director del HECA, Jorge Bitar, detalló que el alumno herido fue ingresado a ese centro asistencial por el servicio de emergencias "a las 23.40, con una herida de bala en el muslo derecho, con herida de entrada y salida,"Eso se confirma después con ciertos estudios, en los que se ve que tiene una pequeña fisura en una de las capas del fémur, pero sin compromiso vasculary se está haciendo una observación por si hay complicaciones inflamatorias", agregó el director del HECA.Por su parte, la secretaria de la escuela “Juan Bautista Alberdi”, Melisa Serafini, dijo que “en el momento en que los chicos de quinto año estaban por salir de viaje a Córdoba desde la estación de servicio,le dieron a un alumno en una pierna con una bala”.La mujer explicó que es habitual que la institución educativapara reunir a quienes realizan viajes de estudio.“El chico fue trasladado al Heca, está fuera de peligro, la bala entró y salió, es un menor de edad. Inmediatamente se puso en conocimiento del Ministerio de Educacióndijo Serafini en declaraciones a la radio “La Ocho” de la ciudad de Rosario.Además,que “se está acompañando a la familia y de los alumnos que quedaron en la escuela”.Agregó que, por decisión tanto de las familias como de los directivos del establecimiento, todo el contingente“Se tomó esa decisión cuando corroboramos que el alumno estaba fuera de peligro.Si bien aún no se determinó el móvil del ataque a tiros contra el comercio de combustibles,con otros hechos similares en los que los autores dejan “mensajes”.Así ocurrió en varios tiroteos a escuelas y seccionales policiales de Rosario,El 25 de agosto último,fue dejado por dos personas que balearon el frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el mismo sitio donde la semana pasada fue asesinado en una emboscada el inspector César Carmona.“Nico Camino, Eri Masini y fiscal Ederik dejen de matar gente inocente o si no vamos a matar policías, jueces y fiscales” (sic).Nicolás Caminos y Erik Masini son dos presos vinculados a la barrabrava del club Newell’s Old Boys que, además,y que mantienen una disputa territorial con otros lugartenientes de la misma organización criminal.El mencionado en la nota como “Ederik”que este miércoles volvió a ser amenazado.