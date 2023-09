"Topo" Rodríguez prefiere a Massa porque "no quiere el país de Milei o Bullrich"

Titular del Interbloque Federal de diputados nacionales, Alejandro "Topo" Rodríguez.

El titular del Interbloque Federal de diputados nacionales, Alejandro "Topo" Rodríguez, afirmó que en un eventual balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei o Patricia Bullrich prefiere al candidato de Unión por la Patria (UxP), ya que "no quiere el país que proponen" los candidatos opositores de La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC).El legislador, que, dijo que tiene tomada una decisión: "Si en un eventual balotaje, nosotros, que tenemos la mejor propuesta, no tenemos la posibilidad de participar, yo no voy a ser ni neutral ni indiferente. Yo no quiero el país que proponen ni Javier Milei ni Patricia Bullrich", destacó.Rodríguez dijo por Radio Perfil que "esto ya sucede desde el año pasado, cuando Milei marcó una posición ideológica. A mí me parece que es muy importante todo lo que vaya a suceder en octubre y en un eventual balotaje"El diputado, de origen peronista, tuvoen las últimas sesiones cuandoque había consensuado parte del Interbloque Federal. Y también el martes, al acompañar junto a sus pares Graciela Camaño y Natalia de la Sota elAdemás, junto a De la Sota, acompañó a Massa en su viaje a Brasil.Sobre laRodríguez dijo: "Nuestro interbloque tiene 8 miembros, la mayoría votamos afirmativamente para eliminar el Impuesto Ganancias, y esa decisión no tiene ningún tipo de vinculación con lo que todos nosotros apoyamos, que es la candidatura presidencial de Schiaretti". De hecho, Schiaretti manifestó estar de acuerdo, y el cuestionamiento que hacen algunos compañeros es el mismo que comparto yo sobre el impacto de la medida en las provincias", agregó.Dijo que por ello "varios de nosotros, con diputados de otros bloques y algunos gobernadores electos,para que lasque va a significar esta buena decisión de eliminar el Impuesto a las Ganancias. Solicitamos queSeñaló que presentó esa iniciativa porque "el impacto de esta medida sobre las provincias es, según un informe reciente de la Oficina de Presupuestos Públicos del Congreso,y nuestra propuesta significa equilibrar esa pérdida de recursos"Sobre el futuro escenario político, alertó que "está claro que, como nunca en la historia de la democracia argentina, aparece la posibilidad de que se consolide un proyecto de ultraderecha por la vía de la voluntad popular".