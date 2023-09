Cayó una banda que se dedicaba a robar camionetas en CABA para venderlas en Paraguay

Las escuchas de la "banda de las Frontier"

La Policía de la Ciudad obtuvo varias escuchas telefónicas de los integrantes de la banda que robaba camionetas Nissan Frontier en la Capital Federal para cruzar la frontera y venderlas en Paraguay y, en una de ellas, el cabecilla de la organización se mostró preocupado por no quedar "pegado" en una investigación sobre uno de los vehículos.



La siguiente es la transcripción de la escucha:



-Líder de la banda (J): Quiero saber cómo te pararon. Parecen chihuahua que están diciendo que la camioneta está en investigación.



-Miembro (M): Sí compa, sí yo mandé el abogado.



-L: Que me llamaron diciendo que la camioneta está en investigación. Y aparece el nombre mío.



-M: Sí compa, si yo mandé al abogado a rescatarla y me dijo que la camioneta está en investigación.



-L: Ya. Ya aparezco aquí ¿Quedó como loco? Que aparezco yo, yo soy ese…



-M: Sí, pero si igual vos sabés que andábamos todos trabajando en esa camioneta…Pero ahí voy a tratar de rescatarla. Pasa que mandé al abogado, pero mirá. Este el Yam quedó dando cara: él y el Chupín. Igual todos andábamos ahí, así que ninguno está pagando plata de otro, ¿me entendés compa? Y si no, nosotros le vamos a pagar la camioneta compa, si vos sabés… Yo le hice la llegada a toda la cana. Yo le hice la llegada y estaba piola. Somos todos grandes, pero le hice la llegada y lo recibieron en todos lados por mí. Yo no lo voy a dejar morir. El Yam tuvo la mala suerte de que le pararon la camioneta a él y se la secuestraron. Yo mandé al abogado, es de confianza. Me dijo que están ortiva con la camioneta. Vos sabés que a pesar de todo vos sos mi compañero. Con los rochos la mejor y que subamos todos, si alcanza para todos…¿Cuántos chilenos me llamaron y yo no les paso ni cabida? Yo sé que sos buena gente y te considero mi compañero.



-L: Bueno, ¿aunque la camioneta esté en tránsito hubo una vía de pago?



-M: No. El Chupín y el Yam ya dieron la cara y les secuestraron la camioneta. Si alguno de nosotros va a rescatar la camioneta, va a quedar pegado. Es buena idea que venga la familia y la reclame y nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos.