Bullrich: JxC "aprendió" de su anterior gestión y deberá anunciar sus reformas el primer día

Patricia Bullrich avisó que de ser elegida, anunciará las reformas el primer día. /Foto: Lara Sartor.

Carlos Melconián, el referente económico de JxC. /Foto: Lara Sartor.

Quiénes estuvieron presentes

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó este miércoles que la coalición "aprendió" del gobierno de Mauricio Macri que"Por eso tengo la total y absoluta convicción que JxC ha logrado aprender de su Gobierno. No se pueden hacer las cosas sin mostrar desde el primer día a los ciudadanos el conjunto de reformas que se van a llevar adelante en los cuatro años", dijo BullrichDurante su discurso en el hotel Sheraton del barrio de Retiro, en el quela exministra también cargó contra sus principales competidores en las elecciones del 22 de octubre, los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza)."Veo que tenemos enfrente un candidato que ayer, en la total y absoluta irresponsabilidad, en el pozo profundo en el que estamos, agarró una pala y profundizó el pozo, total alguien va a venir a arreglarlo. Hacer parches que no sirven para nada", sostuvo Bullrich en relación a la sanción de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias, impulsada por el ministro de Economía y candidato oficialista Massa.También apuntó contra Milei al afirmar que representa "un caos" la existencia de "un candidato que dice tener un plan para dolarizar la Argentina".Es claro que no podemos pensar que una crisis de esta profundidad se soluciona sin hacer las cosas que hay que hacer en cada una de las áreas", detalló.La candidata remarcó que los dirigentes de JxC "no somos aventureros", sino que "tenemos los pies sobre la tierra" y que el "verdadero cambio" no es el que va a llegar para "destruir"."Si queremos un cambio de verdad, de raíz, la opción es la que tenga claro que la construcción de Argentina no es destruyéndola sino construyendo sobre lo que tenemos, sacando aquellas trabas que impiden que la Argentina crezca, ordenando todo aquello para que vivamos en un orden democrático, de convivencia y orden social", subrayó.Previo a la candidata, el presidente del CICyP, Marcos Pereda, dio un breve discurso en el que cuestionó al oficialismo por "ahogar" a quienes "generan el empleo genuino y "la riqueza del país" pero también cuestionó a Milei por plantear "amputar las instituciones".señaló.Bullrich arribó cerca de las 13 junto a su marido Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto; su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, y al exministro de Producción y Trabajo macrista Dante Sica., Gustavo Weiss; el titular de la Corporación América, Eduardo Eurnekian, y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.Entre las más de 250 personas que la escucharon estuvieron también los empresarios Mario Grinman, Alejandro Bulgheroni, Juan Carlos Gundín, Eduardo Macchiavello, Alfredo Gusmán, Martín Cabrales, Javier Bolzico, Nicolás Pino, Julio Machi, Miguel Ángel Rodríguez y Adrián Werthein.Bullrich encara el último mes de la campaña rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre con una gira en la que está recorriendo todo el país, y que partió desde El Palomar, el lugar de la provincia de Buenos Aires donde funcionó un aeropuerto de líneas de bajo costo durante el Gobierno de Macri.En el marco de esta gira, Bullrich visitó en las últimas horas el barrio Carlos Gardel, en el partido bonaerense de Morón, donde denunció que disminuyó la presencia de efectivos de Gendarmería para la protección de los vecinos de la zona.También visitó Chaco, Corrientes y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.