Sánchez: "Tengo muchas ganas de formar otra vez Gobierno en España"

Sánchez hizo estas declaraciones a unos días de la investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo / Foto: AFP.

El objetivo de mi Gobierno para los próximos cuatro años es el progreso y la convivencia.



El método será el diálogo y el marco la Constitución. pic.twitter.com/u8Ha4wMKFw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 20, 2023

Sánchez busca sumar alianzas que le permitan a los socialistas formar nuevamente gobierno / Foto: AFP.

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que tiene, una circunstancia para la que necesita el apoyo del independentismo catalán que aún no se concretó."Desde luego tengo muchas ganas de empezar ya esta legislatura, de que eche a andar, de que", señaló el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en una intervención en el Foro Económico Empresarial organizado por la Cámara de Comercio Hispana de Nueva York, donde se encuentra para participar este miércoles en la Asamblea General de la ONU, informó la agencia de noticias Europa Press.Las palabras de Sánchez llegan un día después de que descartase una repetición electoral y, según trasladó en conversación informal con los periodistas que cubren su viaje.Sánchez hizo estas declaraciones ademásque se celebra el 26 y 27 de septiembre y que previsiblemente no logrará la mayoría suficiente.Tras los comicios del 23 de julio, Núñez Feijóo salió escasamente vencedor, por lo que se vio obligado a buscar -hasta el momento sin éxito- apoyos.Si Feijóo fracasa, sería el turno de Sánchez, previo encargo del Rey, dePara ello, Sánchez mantuvo conversaciones con los independentistas, peroconfirmaron aún que vayan a cumplir las exigencias para apoyar su investidura.Entre las condiciones presentadas recientemente por el expresidente de la comunidad, Carles Puigdemont, se encuentra la aprobación deOtras condiciones son la no renuncia a la "unilateralidad", o el nombramiento de un mediador internacional entre Cataluña y el Estado, tal como trasladóEn esta misma línea, Junts, el partido de Puigdemont, cifró enPor otro lado, el sábado pasado, Podemos -antiguo socio del PSOE- hizo públicos sus requisitos y reclamos para respaldar al actual presidente en funciones cuando, en su momento, llegue a su debate de investidura.Los pedidos de la fuerza de izquierda pasan por la continuidad de la titular de Igualdad, Irene Montero, la derogación íntegra de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza),, entre otras iniciativas.