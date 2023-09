Para el líder de los aceiteros, el acuerdo de Barrionuevo con Milei es un acto de traición

En referencia a Luis Barrionuevo, el sindicalista de los aceitero aseguró: "Voy a considerar como enemigos a todos los que apoyan a Milei".

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Aceiteros,, consideró este miércoles un "acto de traición" a la reunión que en los próximos días, según trascendió, mantendrá el sindicalista gastronómicocon el candidato presidencial de La Libertad Avanza, (LLA),"Yo creo que es un acto de traición.", afirmó Yofra, en declaraciones a El Destape Radio.El candidato a presidente por LLA y el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), según el espacio político libertario en un comunicado difundido el 13 de septiembre pasado.El representante de los trabajadores aceiteros dijo que, y afirmó que tendrá la misma consideración con Barrionuevo por apoyar electoralmente al aspirante de ultraderecha.El secretario general del gremio aceitero dijo que sus criticas a Barrionuevo no se explican únicamente, sino porque en este caso Milei, como "también lo ha dicho (la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio) Patricia Bullrich, va a perseguir a los sindicalistas que paren"."Siempre ponen a (el líder de los Camioneros) Pablo Moyano como al que van a ir a meter preso, pero. Si van contra Moyano -alertó- van a ir contra todos los dirigentes que luchan".Yofra, en tanto, celebró la media sanción que dio la Cámara de Diputados al proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. "Que se haya dado este paso es importante porque hace muchos años que lo veníamos reclamando", sostuvo.Por su parte,con las cámaras empresarias de la actividad Ciara, Ciavec y Carbio quedesde el 1° de septiembre.que cuando vas a pedir un aumento salarial tenés que llevar un certificado de pobreza. En cambio, las empresas dicen que no lo pueden dar y no presentan ningún tipo de balance. No estamos condenado a ser pobres toda la vida", afirmó Yofra.