Massa pidió al sector lechero "precios claros" en las góndolas por 90 días

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria,, anunció este miércoles la "suspensión del cobro de retenciones a las exportaciones lácteas por los próximos 90 días", en un encuentro con el sector lácteo que se llevó a cabo en la localidad santafesina de Pilar.El también candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) consideró que, al mismo tiempo que adelantó la disposición por parte del Gobierno para "hacer las correcciones en el precio FOB a los efectos de que no tengamos dificultades en términos de aranceles aduaneros y al acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)".La decisión del Estado de suspender por 90 días retenciones y mejorar el precio del programa Impulso Tambero significa una"Son 7.000 millones menos de ingresos para el Estado y 3.500 millones para mejorar el precio", dijo Massa junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, en Santa Fe en un encuentro con representantes del sector lácteo argentino.Además,"El tema de los precios y de que tengamos acordado un sendero de precios claros para la gente en los próximos 90 días en las góndolas es clave y es clave también que el esfuerzo llegue al productor, porque si bajamos retenciones y el productor no ve una mejora en el precio no habrá servido nada en términos de volúmenes", manifestó.Al arribar a la provincia, el Ministro de Economía había anticipado que el"debe ser integral" y, al ser consultado sobre la implementación de un dólar leche, sostuvo que el objetivo debe ser "que exportemos más leche, que estemos abastecidos en el mercado interno y que el laburante santafesino pague la leche barata".En una conferencia de prensa en el aeropuerto de Sauce Viejo junto con el gobernador, el titular del Palacio de Hacienda dio detalles de las ideas que iba a plantear en una reunión a desarrollarse en la Planta Industrial Tremblay, en la localidad santafesina de Pilar, con productores e industriales del sector, demorada para las primeras horas de la tarde por cuestiones de agenda.Sobre la posibilidad de un dólar leche, Massa sostuvo que "cuando aparecen las dificultades, aparecen distintas iniciativas", pero consideró que"Quiero que exportemos más leche, que estemos abastecidos en el mercado interno y que el laburante santafesino pague la leche barata", resumió.En cuanto a laEn ese sentido, dijo que "arribar a un acuerdo en el cual el Estado nacional pudiera ceder ingresos va a depender que tengamos un acuerdo en el que la reducción de algunos beneficios para exportar no termine generando que los vecinos de Santa Fe o Rosario terminen pagando más la leche, porque beneficiamos exportadores y perjudicamos el mercado doméstico".En ese punto mencionó el, a través del cual el Estado está "asistiendo a gran parte del sector" de la provincia, junto con otros sectores como el avícola y el porcino.También remarcó las pérdidas ocasionadas por la sequía, que "golpeó en exportaciones en un volumen como nunca en la historia, 21.000 millones de dólares"."Llevamos invertidos 6.900 millones de pesos de asistencia directa, además le hemos transferido al Gobierno de la provincia 1.200 millones de aportes no reintegrables para garantizar los apoyos de subsistencia a los productores", añadió.Massa recordó que "en el día de ayer, con la presentación dely no tenían rotación económica por la caída de de contratos, la provincia de Santa Fe es la de mayor cantidad de productores inscriptos"."Va a tomar casi el 20% del total del programa, lo decimos con la satisfacción de saber que a la provincia más golpeada por la sequía de manera directa las ayudas están llegando", completó.Sobre las medidas que se evalúan "dentro de la discusión integral", habló de "inclusive"."Ayer se hizo el pago del último aporte con los precios anteriores, aspiramos que sea parte del acuerdo que tengamos en el día de hoy, entendiendo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo y el Estado nacional tiene que abrazar a los productores, a los tamberos y a la industria láctea en general, por el volumen que representa en exportaciones, pero también por el impacto que tiene para el arraigo".Previamente, Massa resaltó queEn ese contexto. mencionó que "la caída internacional del precio de la leche en polvo está golpeando a la industria, que además tiene un nivel muy importante en términos de generación de empleo en algunas localidades de la provincia de Santa Fe"."Además tiene la particularidad de que influye enormemente el nivel de producción que tengamos en el volumen de producción de nuestros tambos. Necesitamos mantenerlo, sobre todas las cosas porque esto también influye en el volumen de precios en la góndola para todos los ciudadanos y ciudadanas", puntualizó.En esa línea, anunció que estará lanzando "en muy poquitos días la obra tal vez más importante para la cuenca láctea en términos de generación de energía", en referencia al gasoducto, "que le permite a gran parte de las localidades del interior de Santa Fe tener energía más barata pero además volúmenes que le permitan a los santafesinos poder competir y vender su trabajo al mundo".