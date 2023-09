Belgrano defiende de local su invicto, ante Platense

Foto: X (ex Twitter) @caplatense (archivo).

⚽🏟️ ¡Práctica en Alberdi!



👉 El plantel de #Belgrano completa su preparación para recibir a Platense, mañana en el Gigante.#BelgranoVamos pic.twitter.com/qHQM5jKk9Y — Belgrano (@Belgrano) September 20, 2023

✈️🤎 ¡Rumbo a Córdoba!



🔜 El plantel se entrenará con vistas al partido de mañana, en el turno tarde.#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/DAGvN9suEf — Club Atlético Platense (@caplatense) September 20, 2023

Posibles formaciones

recibe este jueves aen su estadio del barrio Alberdi, en la capital cordobesa, por la 5ta. fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en un encuentro en el que ambos necesitan sumar.El partido comenzará a las 17, contará con el arbitraje de Jorge Baliño (con Fernando Echenique en el VAR) y será televisado por ESPN Premium.Los "celestes" de Alberdi mantienen el invicto en el torneo, aunque después del triunfo ante Estudiantes en el debut, hilvanaron tres empates en fila para llegar a 6 puntos , por lo que buscarán un triunfo para mantenerse cerca de los puestos de clasificación a cuartos de final, como así también aspirar a meterse en la Copa Sudamericana.El "calamar", en tanto, alcanzó su primera victoria en la fecha pasada al derrotar como local a Lanús por 2-1 , y a pesar de tener un buen rendimiento en la tabla anual -en la que suma 38 puntos- está complicado con los promedios del descenso, planilla en la que se ubica penúltimo, con 1,136, solo por arriba de Arsenal (0,954).El "Pirata" cordobés igualó sin goles el último domingo en su visita a Mendoza ante Godoy Cruz, en un encuentro en el que no mostró su mejor versión y su arquero Nahuel Losada fue la figura.Aunque el andar del equipo no fue el esperado, el DTrealizaría una sola variante: Matías Palavecino por Facundo Lencioni para colaborar en la tarea de creación de juego, de la que tanto careció ante el "Tomba"., en tanto, no realizaría modificaciones en la formación de Platense respecto de los titulares que jugaron ante el "Granate", encuentro en el que los dirigidos por el "Titán" dieron vuelta un resultado adverso y se impusieron 2 a 1 con tantos de Ignacio Vázquez y Lucas Ocampo.: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Matías Ibacache; Santiago Longo, Lautaro Pastran, Ulises Sánchez, Matías Marín, Facundo Lencioni; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Juan Infante; Raúl Lozano, Franco Diaz, Iván Rossi y Lucas Agustín Ocampo; Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino. DT: Martín Palermo.: Jorge Baliño: Fernando Echenique: 17.00: Belgrano (Còrdoba): ESPN Premium.