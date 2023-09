Ganancias: califican como "error histórico" y una "incoherencia" el voto en contra de JxC

Foto: Cris Sille

Foto: Prensa

Foto: Ramiro Gómez

Foto: Raúl Ferrari

Más allá de las celebraciones que generó la media sanción en Diputados del proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, se suman críticas al proceder del bloque de Juntos por el Cambio, que pasó de reclamar la implementación de la medida a votarla en contra en el recinto, en una toma de posición que fue calificada comopor el el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y como "por la titular del Banco Nación, Silvina Batakis., analizó Rossi, en declaraciones a radio La Red, en referencia a la iniciativa impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, Sergio Massa, para eliminar la cuarta categoría de este gravamen.La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias que elevaría el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos y liberaría de la obligación tributaria a unos 800.000 trabajadores.Como contrapartida, Rossi diferenció la propuesta de Massa de beneficiar a los trabajadores con la quita del Impuesto a las Ganancias al apuntar que"Es una decisión histórica, es un cambio de paradigma porque se atiende un reclamo que hace mucho tiempo sostenían las organizaciones gremiales y'", subrayó el funcionario.Al respecto, Rossi pidióal mismo, respecto a los que había en 2015.Por su parte, la presidenta del Banco Nación y coordinadora de equipos económicos de la campaña electoral de Unión por la Patria (UxP),, también cuestionó a Juntos por el Cambio (JxC) y destacó la “capacidad de diálogo, articulación y de lograr acuerdos” del ministro de Economía, Sergio Massa.Batakis destacó“Él lo viene diciendo hace muchísimo tiempo, cuando fue diputado nacional y luego como presidente de la Cámara de Diputados. A lo largo de su gestión vino aumentando el piso, dejando exentos de pagarlo a muchos trabajadores y con este proyecto lo que está haciendo es que queden efectivamente exentos sin tener que hacer actualizaciones continuamente para que queden afuera”, manifestó la funcionaria está mañana en diálogo con la radio online Futurock.En contraposición,, señaló.En tanto, el secretario adjunto del Sindicato de Smata y candidato a diputado nacional por el Unión por la Patria (UxP),, celebró la media sanción y consideró que "fue una promesa" formulada por el ministro de Economía y postulante presidencial de la coalición oficialista Sergio Massa, que"Era un reclamo del movimiento obrero que se venía haciendo desde hace mucho tiempo y anoche se cristalizó. Si bien hace falta esperar qué pasa en el Senado, somos optimistas de que la Ley va a ser efectiva", indicó el también secretario de gremial de CGT en declaraciones a la radio AM 530.En ese sentido, el dirigente gremial aseguró que la media sanción en la Cámara baja "se vivió con expectativa y después con alegría porque fue una promesa que se cumplió en los hechos”.“El acompañamiento de los trabajadores resultó importante. En el debate de ayer, una parte de la oposición parecía estar en un anfiteatro y no en la cámara legislativa. Muchos usaron la agresión para compensar la falta de argumentos y el desprecio hacia los laburantes. No supieron justificar la negativa a un proyecto que alguna vez plantearon. La gente va a poner todo esto en valor, tengo mucha fe en el pueblo, el pueblo deberá ser custodio de que se cumpla lo que se dice”, advirtió Manrique.