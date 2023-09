Marcha de organizaciones sociales en defensa de "la urbanización de barrios populares"

Organizaciones sociales se movilizaron "en defensa de la urbanización de barrios populares" VER VIDEO

Foto: Alejandro Santa Cruz.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) se concentró este miércoles frente al Ministerio de Desarrollo Social "en defensa del programa de urbanización de barrios populares" porque "genera trabajo genuino para las cooperativas y hacen obras que de otro modo no llegarían"."Nos manifestamos en. Nuestros compañeros trabajan haciendo obras de veredas, electricidad, extracción de agua potable a las familias, extensión de la red de cloacas también y un montón de obras que de otro modo no llegarían a los barrios populares y a través del cual también se aumenta el ingreso de cada trabajador", indicó en diálogo con Télam la delegada nacional del FrenteLa concentración se llevó a cabo en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de julio desde las 10 "ante la situación tan crítica para la mayoría de los trabajadores de la Argentina", y desde allí se movilizaron a la cede del Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, CABA."Son compañeros que trabajan de lunes a viernes ocho horas que están cobrando por encima del programa de empleo. Un salario digno. Entonces", señaló la dirigente social.En este sentido, Navarro señaló que reclaman que por un lado "no se pagan los convenios para incitar las obras" y por otro para "garantizar la continuidad de un montón de obras donde se tiene que ejecutar las segundas etapas"., concluyó la dirigente social.