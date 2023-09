Lula, dispuesto a "escuchar los problemas" que le planteará Zelenski

Lula da Silva se reunirá con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski / Fotos archivo: AFP.

Lula, cuyo país condenó la invasión, se propuso como un facilitador de una mesa internacional de negociaciones de paz de países neutrales.

Brasil condenó la invasión territorial de Rusia, pero se negó a la aplicación de sanciones contra los rusos y se negó a proveer armamento para las fuerzas ucranianas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácioque pretenda plantear su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, antes del encuentro entre ambos previsto para la tarde del miércoles, cargado con gran expectativa debido a las desacuerdos que han tenido en los últimos meses sobre la guerra en Ucrania."Recibiré a Zelenski para hablar sobre los problemas de los que quiera hablarme. Hablaremos sobre los problemas que él quiere conversar conmigo", dijo Lula al ser consultado sobre el encuentro con el ucraniano en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.Lula dijo que"Será una conversación entre dos presidentes, cada uno con sus problemas, con sus visiones", aseguró el brasileño en declaraciones distribuidas en San Pablo.La prensa brasileña destacó que, durante su discurso ante la asamblea Lula fue aplaudido cinco veces por el plenario y mostró que uno de los pocos que no lo hizo fueen la guerra contra Ucrania.Lula, cuyo país condenó la invasión rusa a Ucrania pero también las sanciones contra Moscú, se propuso como un facilitador de una mesa internacional de negociaciones de paz de países neutrales y en los últimos meses aseguró que por el momento ni Vladimir Putin ni Zelenski están trabajando para el alto al fuego.En mayo,en Japón, cuando Brasil estuvo como invitado al igual que el ucraniano, respaldado por los países miembros de la OTAN.En esa ocasión, el gobierno de Lula acusó al ucraniano de haber rechazado los horarios ofrecidos por el protocolo brasileño para mantener una reunión.El líder del Gobierno en el Senado, senador Jacques Wagner, había dicho que Lula le ofreció dos horarios a Zelenski.pero se negó a la aplicación de sanciones contra los rusos y se negó a proveer armamento para las fuerzas ucranianas tal como se lo pidieron.Tras participar del G20 en India, la semana pasada, Lula afirmó que estaba dispuesto a recibir a Putin en Brasil, pese al pedido de captura del Tribunal Penal Internacional, la corte de La Haya a la que no adhirieren varios países, entre ellos Estados Unidos y China.En ese marco, Lula dijo que Brasil debería revisar su permanencia ya que las principales potencias no quieren participar de ese foro, que tiene jurisdicción sobre países más pobres.