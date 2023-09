Reclamaron el "acceso urgente" a la información sobre el teléfono de Milman

Capuchetti resolvió "mantener en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital" relativa a Gerardo Milman.

"El fiscal avisó que la contestación sobre el tráfico de IMEI incluye datos sobre llamadas y mensajes", recordaron los abogados

La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo / Foto: Victoria Egurza.

La querella advirtió que la "actitud" de la magistrada "cada vez despierta mayores sospechas de que las obstrucciones a la producción de prueba son producto de mala voluntad"

La pista Milman

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió la exmandataria en septiembre de 2022, reclamó tener acceso "de modo urgente" a información llegada al juzgado sobre el teléfono del diputado Gerardo Milman, imputado en la pesquisa.El planteo se hizo ante la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, luego que la magistrada resolvióy enviada al fiscal del caso, Carlos Rívolo, por compañías de telefonía, según el escrito al que tuvo acceso TélamLos apoderados de la Vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal presentaron un "recurso de reposición" contra esta decisión que tomó la jueza el 15 de septiembre pasado y le reclamaron que la anule porque, advirtieron los letrados.Según recordaron en el escrito, la jueza tomó esta decisión porque las empresas de telefonía remitieron a pedido del fiscalEste último punto hubiera requerido una orden firmada por la magistrada en base al artículo 236 del Código Procesal Penal vinculado a la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación."Lo que corresponde es que V.S. deje sin efecto el burdo trámite que ordenó el 15 de septiembre y realice la ponderación del artículo 236 CPPN. Desde ya, aclaramos que el resultado de esa ponderación solo puede ser poner a disposición los datos", agregaron los abogados.La jueza sostuvo en su resolución que las empresas "Telefónica y Telecom no dieron una respuesta satisfactoria al pedido del fiscal, ya que no informaron si para remitir el tráfico de IMEI era necesario revelar información vinculada con llamadas o mensajes".Por esto, valoró que “la extralimitación” de las empresas oficiadas al responder los requerimientos del MPF no podía “servir de pretexto para justificar la incorporación de pruebas inválidas", se recordó en el escrito de la querella.Pero, ya que tiene delegada la investigación en lo referido a informes de IMEI de los celulares., recordaron los abogados.Capuchetti ordenó ahora al fiscal "que vuelva a oficiar a las telefónicas para que especifiquen si pueden remitir los IMEI sin informar llamadas entrantes y salientes y que, recién en caso de una respuesta negativa, curse el pedido a través del artículo 258 CPPN".La querella puso de relieve la "irracionalidad" de esa decisión y advirtió queLa Cámara Federal porteña ordenó a la jueza secuestrar el celular de Milman para peritarlo, algo que se concretó el 22 de agosto pasado con el aporte del dispositivo al juzgado y la disposición por parte de la fiscalía de medidas para "acreditar datos acerca de las líneas telefónicas del diputado nacional".La denominada pista Milman se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera., fue la frase que Abello aseguró haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca, el 30 de agosto del año pasado, dos antes del intento de magnicidio.El tramo de la investigación vinculado a los detenidos y procesados por la autoría material del intento de magnicidio ya fue enviado a juicio por la jueza Capuchetti y resultó designado el Tribunal Oral Federal 6.Los procesados son el autor material del disparo; su novia al momento de los hechos,, y, este último como supuesto partícipe secundario.Al resolver el cierre parcial de la pesquisa y enviar a juicio a los detenidos, la magistrada dispuso, en el marco de la cual está incluida la llamada "pista Milman".