La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, un paso "determinante" hacia la autonomía

En el Iunma cursan 2800 estudiantes, tanto en el sistema presencial como a distancia / Foto: Camila Godoy.

"Hebe de Bonafini ideó este proyecto académico con la necesidad de llevar esta educación a todos los lugares" Jacobo Isaac Grossman, secretario general del Iunma

Casi 3000 estudiantes y cuatro carreras de grado El Instituto dicta en la actualidad cuatro carreras de grado: Derecho, Trabajo Social, Comunicación Social e Historia. Y también un profesorado de esta última disciplina. Toda la propuesta académica hace eje en el campo de los derechos humanos.



Allí cursan 2800 estudiantes tanto en el sistema presencial como a distancia. Además, cuentan con un programa de trabajo de educación en contexto de encierro, que alcanza a más de 300 alumnos. Y, en total, tienen 100 graduados.

La creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo tuvo media sanción en la Cámara de Diputados / Foto: Camila Godoy.

Con Paulo Freire como faro

Mediante el Programa Especial de Educación en Contexto de Encierro el Instituto forma a personas privadas de la libertad / Foto: Camila Godoy.

"En caso de que el Instituto se convierta en universidad, se sumarían carreras como Ciencias políticas y Economía Jacobo Isaac Grossman, secretario general del Iunma

El Instituto dicta Derecho, Trabajo Social, Comunicación Social e Historia / Foto: Camila Godoy.

Treinta y cuatro grupos de investigadores

La creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, proyecto de ley que recibió este miércoles media sanción en la Cámara de Diputados,, ya que le permitirá a la comunidad educativa del actual Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo" (Iunma) "no depender de vaivenes políticos y burocráticos de la coyuntura", aseguraron desde la casa de estudios, al recordar que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri "hubo una pauperización de la estructura" de la institución.El Iunma, ubicado en la calle Defensa 119, cerca de la Plaza de Mayo, fue creado por Ley N° 26.995 hacia fines de 2014, como unidad funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y fue constituído sobre la base de lo que fuera la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, integrando la experiencia pedagógica y oferta académica de esta institución."Para los estudiantes, la comunidad educativa y la gestión lo determinante es la autonomía y no depender de los vaivenes políticos como hemos tenido con respecto al macrismo, ni de los vaivenes burocráticos de la coyuntura. Del 2015 a 2019, el instituto tuvo todos los avatares de una ocupación del macrismo que devino", dijo a Télam el secretario general del Iunma, Jacobo Isaac Grossman.Un antecedente del intento de creación de la universidad se encuentran en la iniciativa del senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, que logró "ser aprobado por las comisiones de Educación y Presupuesto (de la cámara alta), pero no pasó al pleno" para lograr su media sanción, detalló Grossman.En Diputados, en tanto,y acompañado por Pablo Carro, Blanca Osuna, Mónica Macha, Susana Landriscini, Nancy Sand, Mara Brawer, María Lucila Masin, Rosana Andrea Bertone, Natalia Souto, María Rosa Martínez, Daniel Arroyo, Paula Andrea Penacca, y Gisela Marziotta.Cuando Hebe de Bonafini ideó este proyecto académico transmitió "la necesidad de llevar esta educación a todos los lugares -recordó Grossman-, básicamente a los lugares alejados a los que la educación formal a veces no llega. Por otro lado, formar comunicadores y abogados comprometidos con los derechos humanos, obturando toda esta formación que ha venido en las últimas décadas con el liberalismo".El proyecto pedagógico del instituto "tiene como eje-pedagogo y filósofo brasileño- frente al conjunto de la educación. En general los docentes son comprometidos con los Derechos Humanos, con militancia social y política vinculada", explicó Grossman, y destacó que al Iunma "se suman más ingresantes porque la educación es gratuita, inclusiva, tiene profesores de altísima calidad"."Con la modalidad a distancia -aprobada hace mes y medio- llegamos a todo el país", destacó Grossman, quien además resaltó la creación del Programa Especial de Educación en Contexto de Encierro, que forma a personas alojadas en el Sistema Penitenciario Federal de Marcos Paz.Esa iniciativa, consideró, "está funcionando perfecto, hay un compromiso existencial, quizás mayor en algún sentido que los que concurren libremente,".Asimismo, subrayó la creación del Programa de Género y Diversidades y de la Biblioteca "Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco" y la puesta en marcha de la editorial "El abrazo de lxs hijxs"."La biblioteca cuenta con la donación de varias editoriales jurídicas y la editorial produce contenidos que tienen que ver con las actividades que desarrollamos, vinculadas a pueblos originarios, temas de género, sociológicos que tiene que ver con la construcción de libertad, no de Milei,", precisó.En tanto, sobre el programa de género aseguró que "tiene una incidencia importante en lo que hace a convivencia y resolución de conflictos que se dan en el ámbito del estudiantado, particularmente, y en menor medida de los profesores también, y aparte hay toda una producción de tipo intelectual que se difunde al resto de la sociedad y al interior de la institución".El director del Instituto resaltó además, entre otros hitos, la creación de la Dirección General de Investigación con cuatro centros, uno por carrera,"Estamos en un permanente proceso de organización. Actualmente funciona la sede de la calle Defensa. Asimismo tenemos una sede que todavía no está abierta en la calle Rivadavia y Río de Janeiro, lo que falta es presupuesto", agregó Grossman."En caso de que se convierta en universidad, se sumarían carreras como Ciencias políticas y Economía, entre otras", concluyó.