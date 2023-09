La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la creación de cinco universidades

Foto: Pablo Añeli

Los detalles de la creación de cada una de las universidades

Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado los proyectos dede lasde Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Delta, la de Pilar y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires y de Río Tercero, en Córdoba.El plenario legislativo aprobó la creación de las Universidades del Delta, Pilar y Rio Tercero con el respaldo del Frente de Todos, el bloque de Izquierda, algunos partidos provinciales y de Evolución Radical, que se opuso a la conformación de las casas de alto estudio de Ezeiza y Madres de Plaza de Mayo.La conformación de las Universidades de Delta cosechó 139 a 74 votos, la de Pilar se aprobó con 139 contra 75 sufragios y una abstención; la de Ezeiza por 126 contra 89 votos, la de Madres de Plaza de Mayo fue sancionada por 132 contra 82, y la de Rio Tercero 115 a 58 votos.Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Educación, dijo que "estamos creando instituciones públicas y educativas en función de un derecho que exige la decisión de un gobierno, su intervención y compromiso; y representan las demandas que las comunidades nos han hecho"."Algunos dicen que estamos ante un gasto excesivo, nosotros entendemos que es una interpelación de las propias comunidades", agregó.Osuna dijo que "hay proyectos para crear ocho Universidades, pero hoy vamos por cinco de ellas y esperamos en poco tiempo "tratar las tres que están faltando", agregando que se hanPor su parte, el diputado de la Coalición Cívica,dijo que "el oficialismo hoy está viniendo a crear cinco universidades desentendiéndose de los problemas más urgentes que atraviesan a la educación obligatoria y que también hacen a la calidad de la educación superior" y anticipó que "no van acompañar" los dictámenes de mayoría.En tanto, la diputada del FDT de Córdoba,, dijo que "hoy es unpara los riotercerenses y los cordobeses. Logramos darle media sanción en Diputados para la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, un paso fundamental hacia la reparación por el atentado de la Fábrica Militar""Es muy importante que los riotercerenses y los cordobeses tomen nota de cómo votaron los distintos bloques. Si algo quedó claro es que para algunos la libertad es tan sólo un slogan vacío. Nosotros creemos que la libertad es mayor cuando hay más educación, desarrollo y federalismo, cuando podemos elegir dónde vivir, qué estudiar y progresar en base a nuestro esfuerzo", agregó.En tanto, la legisladora de Evolución Radical,, dijo que "las universidades son progreso y futuro y son centrales para el desarrollo socioeconómico del país, para la formación de profesionales, de ciudadanos, de líderes, de gobernantes y para fortalecer la calidad institucional y la democracia. En nuestro país han sido el principal motor de la movilidad social ascendente".El legislador de izquierda,, afirmó que "apoyamos la creación de nuevas universidades que darán acceso a la educación a muchos jóvenes, pero permítanme ser crítico, se hace en un marco de ajuste, de crisis y las universidades y sus presupuestos no han quedado fuera de esto".La iniciativa que le da el carácter de "nacional" al existente Institutosurge de un expediente presentado hace más de dos años por el diputado nacional y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky (FdT).Sus contenidos estarán orientados en la defensa, protección, investigación y promoción para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos, conforme se desprenden de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales en la materia y de las leyes nacionales.En tanto, el proyecto que establece la creación de laes de la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y prevé carreras y acciones de extensión e investigación, vinculadas al desarrollo aeroportuario, al tecnológico y humano y de las organizaciones.La creación de la, se basa en dos iniciativas de diferente signo político: la de Gabriela Estévez (FdT) y la de Gabriela Brower de Koning (Evolución Radical).Ambas autoras coinciden en que la propuesta se hace eco de la demanda de la comunidad de esa ciudad cordobesa, expresada a través de su Concejo Deliberante, de avanzar en su creación con el objetivo de aportar a la reparación histórica de sus habitantes como consecuencia del atentado de la fábrica militar de Río Tercero en 1995."Se apunta al desarrollo local y regional, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un importante polo industrial, generando mayores oportunidades educativas y laborales, favoreciendo el arraigo de las y los jóvenes", sostuvieron.El de creación de laes una iniciativa presentada por Sergio Massa cuando aún era diputado nacional, y prevé cobertura en los municipios de Tigre, San Fernando y Escobar.La Universidad del Delta abordará áreas estratégicas vinculadas a lo ambiental y la industria del conocimiento. Algunos de sus ejes serán la eco sustentabilidad, el cuidado del ambiente, el turismo, la seguridad informática, la industria del conocimiento, la biotecnología y la industria naval.Por último,, en ese municipio del norte conurbano bonaerense, es impulsada por el massista Ramiro Gutiérrez, y cuanto con el antecedente de que la ex diputada del PRO, Adriana Cáceres, presentó hace tres años otro proyecto en el mismo sentido.Estará orientadas principalmente a las ciencias vinculadas a la tecnología, la producción, el trabajo, la investigación con acento en aquellas temáticas asociadas a la, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, programación, seguridad informática, y otras temáticas.