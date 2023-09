Massa: "Dimos un gran paso para eliminar el Impuesto a las Ganancias para siempre"

Massa cuestionó el "timing político" de la justicia que busca "incidir en el proceso electoral"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cuestionó este martes el "timing político" de la justicia que "pareciera que pretende incidir en el proceso electoral" y sostuvo el derecho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de "defender su posición en una justicia independiente".



En una entrevista televisiva con TN, el ministro se refirió de esta manera al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que dispuso ayer que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y del Memorándum de Entendimiento con Irán, por presunto encubrimiento, en los que está imputada la Vicepresidenta.



"Llama la atención que en medio del proceso electoral aparezcan estas situaciones y no se hayan resuelto hace tres meses o en 60 días", señaló Massa.



Y cuestionó "el timing político de algunos fallos, pareciera que pretenden incidir en el proceso electoral".



"Cualquiera que nos está viendo conoce a algún laburante que espera un fallo hace años de una indemnización que no sale, una Pyme en convocatoria de acreedores, familias esperando trámites de adopción, los casos de violencia de género que la justicia no actúa y nos encontramos con situaciones que nos duelen de mujeres víctimas", comparó.



Y destacó además "el derecho a que como cualquier ciudadano tenga la posibilidad de defenderse en la justicia".



"Cristina tiene derecho a poder defender su posición en una justicia independiente, que no tome decisiones mirando el calendario electoral sino los expedientes", añadió.



Respecto a la media sanción para eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que se logró esta noche en Diputados, Massa cuestionó la negativa de Juntos por el Cambio de votar a favor del proyecto: "Ahora es malo lo que ellos planteaban que era bueno".



Consultado sobre la posibilidad de acuerdos con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que votó a favor de la quita del impuesto, el ministro de Economía afirmó: "Tenemos miradas completamente opuestas respecto a cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina".



"Quiero vivir en una sociedad donde los chicos no vayan al colegio armados, ni exista la venta de armas, donde la educación sea gratuita y de calidad, sigamos creando universidades, los trabajadores tengan derechos, en un país que defienda la soberanía de Malvinas, con una mirada federal que defienda la coparticipación de las provincias, que exporte trabajo argentino y no importe el trabajo de otros países", contrastó Massa con las propuestas del libertario.



Y subrayó: "Son diferencias que nos ponen en lugares absolutamente distintos".



Finalmente, señaló que en caso de ser electo Presidente, habrá "un rediseño del funcionamiento del Estado. El ministerio de Economía va a tener un mecanismo de funcionamiento distinto".



"No voy a cometer el error de andar revoleando cargos, cuando los argentinos me den la responsabilidad de gobernar Argentina les voy a contar quién va a ser mi equipo. Tengo la suficiente personalidad y el coraje para tratar de resolver los problemas que la Argentina tiene que enfrentar", indicó.