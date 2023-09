Médicos católicos repudiaron los agravios de Javier Milei al Papa Francisco

Los médicos católicos repudiaron con fuerza las ofensas de Javier Milei al Papa Francisco.

lo cual, dijo, "sólo sirve para poner de manifiesto la actitud de intolerancia y desconocimiento de un candidato a la presidencia", y se preguntó si ese ataque es por la necesidad "de tres votos"."En primer lugar,y con ello la ofensa no sólo es a la persona en sí, sino que la misma se hace extensiva a todas las personas que nos consideramos católicos, en el mundo entero", sostuvo la entidad en un documento difundido por la agencia católica AICA."¿Serán capaces de reconocer que la ofensa es al propio mensaje evangélico? ¿Con qué necesidad se cuestiona un mensaje evangélico? ¿Cuál es el para qué? ¿Para ganar 30 monedas de plata? O sea, ¿se preguntó.En el comunicado,Elena Passo, y el secretario, Alejandro Martínez Wagner, el Consorcio de Médicos expresó "su total rechazo al agravio emitido contra el papa Francisco, en medio de los intereses de una campaña electoral".Milei había dicho en el pasado que el Papa esy recientemente afirmó que "juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como (el cubano Raúl) Castro o (el venezolano Nicolás) Maduro".El Consorcio de Médicos advirtió que el agravio de Milei "lejos de llevar paz y alivio a las penurias que atraviesa nuestra abnegada población,de un candidato a la presidencia de la República Argentina".título que hace referencia a la suprema y universal primacía, tanto de honor como de jurisdicción sobre la Iglesia de Cristo", aseveró.Afirmó que "el título de vicario de Cristooficio que cumple en virtud de la comisión de Cristo, y con poderes vicarios derivados de Él"."¿Sabrán entonces, que la ofensa proferida no es sólo a la persona del Papa, en este caso el papa Francisco y a todos los que integramos la Iglesia Católica,, alertó el Consorcio de Médicos."O sea, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que esto abre puertas para ganar un rédito electoral? Cuesta racionalmente comprender, sino hasta político de la ofensa realizada", sostuvo.También dijo que "otro tema, no menos preocupante,ya que se desconoce nuevamente que el servicio de amor caritativo al necesitado responde a un mensaje evangélico, impartido en forma directa por Jesús"."¿Serán capaces de reconocer que la ofensa¿Con qué necesidad se cuestiona un mensaje evangélico? ¿Cuál es el para qué? ¿O sea, ¿todo esto por tres votos?", siguió preguntándose la organización.Por último, el Consorcio de Médicos instó a pedir a "la Virgen de Luján que interceda ante su Hijo para que otorgue sabiduría a la clase política, para que esté a la altura de las circunstancias y que con responsabilidad,Y que el pueblo argentino se mantenga unido y en oración".