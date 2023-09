El arquero de la Lazio, de cabeza, le empató al Atlético Madrid

Foto: AFP

El arquero de la Lazio italiana encontró en la última jugada el empate final frente al Atlético Madrid.El cotejo, disputado en el Estadio Olímpico de Roma, tuvo a los españoles como los que se adelantaron en el marcador. Pablo Barrios Rivas puso el 1-0 a los 29 minutos del primer tiempo.El desarrollo del encuentro continuó así hasta los 50 minutos del segundo tiempo cuando un tiro de esquina desde el sector izquierda del área española que dio un rebote y en la siguiente jugada, un centro de Luis Alberto que dejó a un imparable Provedel para el 1-1 final.Los campeones del mundo Nahuel Molina y Ángel Correa jugaron para el equipo madrileño. El defensor lo hizo como titular, mientras que el delantero ingresó en la segunda etapa. En tanto, el volante Rodrigo De Paul no fue de la partida por lesión.Por su parte, Barcelona goleó a Royal Antwerp por 5 a 0 en el Camp Nou, en el partido válido por el grupo H. El equipo catalán repitió el marcador del fin de semana pasado, por la liga española y ante Betis.Milan no pasó este martes del empate sin goles con Newcastle en el partido válido por el grupo F. El equipo italiano, que el sábado pasado cayó por goleada 5-1 en el clásico ante Inter por la Serie A, no encontró caminos para romper la férrea defensa inglesa en el San Siro de Milán.La presente edición de la "Champions" resulta especial porque por primera vez en los últimos 20 años no tendrá a sus dos máximos referentes históricos: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.