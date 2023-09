El Frente de Izquierda apoyó el proyecto para aumentar el piso de Ganancias

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman apoyó la iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar el Impuesto a las Ganancias / Foto: Cris Sille.

#Ganancias | 💬 @myriambregman en @DiputadosAR: "Al contrario de lo que plantea #Milei, para nosotros si hay que meterse con los banqueros, las cerealeras y todos los que se la vienen llevando en plan" pic.twitter.com/gjmwXv4JZZ — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) September 19, 2023

sostuvo este martes que "el salario no es ganancia", para justificar su respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo de modificación del impuesto a las Ganancias.La legisladora, al mismo tiempo,al sostener que “cuando es el bolsillo de los trabajadores les agarran las ganas de cuidar las arcas del Estado”.La también candidata presidencial criticó en sus argumentaciones a, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y a la Libertad Avanza.Tras cuestionar al principal interbloque por haber apoyado en su momento "un beneficio para las automotrices", contrapuso:de cuidar las arcas del Estado”.. Nosotros en cambio estamos acá porque tenemos coherencia, principios. Siempre dijimos que el salario no es ganancia; también hemos estado en la calle con los mismos principios, los mismos valores y coherencia”, agregó.Al apuntarle al oficialismo, enfatizó:como no va a ser así si hace unos meses le querían cobrar el impuesto a los trabajadores judiciales. ¿Ahí el salario no era ganancia?”, se preguntó.Por último, se dirigió implícitamente a La Libertad Avanza: “Nosotros nunca vamos a compartir esa teoría de la redistribución, que decía que para darle a los que menos ganan había que sacarles a los que más ganan,las cerealeras, los que se la vienen llevando en pala. Ya hubo un gobierno que sostuvo la teoría del derrame, el menemismo”.