Comienzan los alegatos en el juicio por la explosión de la escuela de Moreno

Foto: Leo Vaca.

El 2 de agosto de 2018, a las 8.06, una pérdida de gas provocó la explosión que les costó la vida a Sandra Calamano y a Rubén Rodríguez / Foto Archivo.

"La tragedia de Moreno para nosotros fue la corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono, matan" Mariana Cattaneo, SUTEBA

El martes próximoen el juicio que se desarrolla en los tribunales de Mercedes por, la vicedirectora y el auxiliar de una escuela primaria de Moreno que fallecieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio.Según informó a Télam la abogada del particular damnificado, Rosa Merlo, en la primera jornada se escucharán los alegatos de la Fiscalía mientras que el jueves será su turno como representante de las familias, mientras que la fecha para el alegato de la defensa "se ordenará después"."Se realizaron todas las audiencias testimoniales, se incorporó toda la prueba y las fechas de alegato van a ser 26 y 27 de septiembre", dijo Merlo a Télam."Así que la semana que viene extremos planteando los alegatos de la fiscalía y del particular damnificado y se ordenará después cuándo serán la de las defensas", agregó.El debate oral comenzó el pasado 28 de agosto en los tribunales de Mercedes con el gasista Cristian Ricobene, el interventor del Consejo Escolar Sebastián Nasif y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian ocupando el banquillo de los acusados.Mientras Ricobene está acusado de "homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública", los otros tres imputados deben responder por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público"."Todas las jornadas se han dado con total tranquilidad y absoluto respeto de todas las garantías que tiene un proceso, porque a nadie le faltó la oportunidad de declarar, plantear lo que vio o no vio", dijo.Desde el inicio del juicio, hubo audiencias todos los lunes, miércoles y viernes en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes encabezado por los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel; por el que desfilaron unosEl 2 de agosto de 2018 a las 8.06 una pérdida de gas en la Escuela Primaria N°49 "Nicolás Avellaneda" produjo una explosión que le costó la vida a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez en momentos en que estaban preparando el desayuno para los alumnos que tenían que ingresar 25 minutos después."La tragedia de Moreno para nosotros fue la corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono, matan", dijo a Télam Mariana Cattaneo, secretaria de formación político sindical de Suteba que en 2018 era secretaria general de ese gremio en Moreno.La gremialista, como los familiares de las víctimas,, grupo en el que incluyen al exdirector provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario, al exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny, a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro.El 31 de mayo de 2018, dos meses antes de la tragedia de Moreno, el Frente que conforman Suteba y otros cuatro gremios había realizado una manifestación denominada "Carpetazo Educativo" ante la Dirección General de Cultura y Educación, que concluyó con la entrega de carpetas que relevaban deficiencias en diversos temas. Una de las Escuelas que figuraba por problemas de infraestructura era la Nº 49 de Moreno.Por otro lado, desde ese establecimiento habían notificado al Consejo Escolar sobre el persistente olor a gas al menos cinco veces desde principios del ciclo lectivo 2018 y el día anterior había estado en el establecimiento el gasista imputado para arreglar la fuga, enviado por las autoridades provinciales.