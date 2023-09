Zelenski acusó a Rusia de "genocidio" por el secuestro de niños

Zelenski hizó una presentación este martes en la ONU. Foto: AFP

"A esos niños en Rusia se les enseña a odiar a Ucrania y se rompen todos los lazos con sus familias. Y esto es claramente un genocidio", remarcó Zelenski.



En un discurso en el que vistió de verde oliva, como siempre desde el inicio del conflicto bélico, el mandatario reiteró su llamamiento a una cumbre de naciones con ideas afines.



"Estamos preparando una Cumbre Mundial por la Paz. Les invito a todos ustedes -a todos los que no toleran ninguna agresión- a preparar conjuntamente la cumbre", insistió Zelenski, que intervino por primera vez en persona en este foro de la ONU, hablando en inglés.



También sostuvo que no se puede se puede permitir que Rusia -miembro permanente del Consejo de Seguridad- posea armas nucleares.



"Los terroristas no tienen derecho a poseer armas nucleares", sentenció.



También denunció que el gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, utiliza tanto la energía como los alimentos como "arma" para presionar al mundo.



"El agresor está utilizando como arma muchas otras cosas y esas cosas las utiliza no sólo contra nuestro país, sino también contra los de ustedes", abundó.



A su vez, alertó que "muchos escaños" de la sala del organismo quedarán vacíos en el futuro si Rusia sale triunfadora en la guerra, "pues allá por donde pasa el Estado "agresor, va dejando "polvo, cenizas y ruina".



Ahondando sobre las armas no nucleares que emplea Rusia, apuntó directamente a los alimentos, un bien necesario que, refirió, el Kremlin "ha convertido en un arma más en la guerra".



"Está claro que Rusia intenta hacer de la escasez alimentaria un arma de guerra y una moneda de cambio para lograr reconocimiento internacional para Donetsk, Lugansk, Jerson, Zaporiyia", las regiones ucranianas anexadas en septiembre de 2022, además de Crimea.



De allí que valoró el acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos que estuvo vigente desde junio de 2022 hasta este verano, y que ahora sin la participación de Rusia sigue en marcha para abastecer de alimento "a más de 40 naciones".



"Era necesario que nuestro cereal estuviera en los mercados de Argelia, España, Indonesia o China. Incluso ahora, cuando Rusia ha vuelto a socavar la incitativa del mar Negro, trabajamos para garantizar la seguridad alimentaria", concluyó Zelenski, citado por las agencias de noticias AFP y Europa Press.

