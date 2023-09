Piden juzgar a represores por más de 50 niños encerrados o abandonados tras el secuestro de sus padres

Juicio a las Brigadas que actuaron en el Pozo de Banfield.// foto imagen captura TV

El padecimiento de los niños

Pedido de recusación de un imputado

Quienes son juzgados en esta causa

La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidió este martes que se impute a los represores que son juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plataque fueron encerrados en sus casas o abandonados en ellas tras el secuestro de sus padres por parte de grupos de tareas militares."Se trata de niños y niñas que sufrieron la privación ilegal de su libertad durante el tiempo de desarrollo del operativo, cuyas propiasy que en muchos casos quedaban solos en esas casas tras llevarse a sus padres, o eran entregados a vecinos", detallóAfirmó que "ellos y ellas esperan justicia, vinieron a este juicio a declarar por sus padres ignorando y no reconociéndose ellos mismos como víctimas" y sostuvo que "cada uno de ellos fueron víctimas de delitos en la última dictadura militar por lo que solicitamos al Tribunal que haga lugar a esta ampliación".Remarcó que"sólopero pedimos se reconozca como víctimas de esas prácticas represivas a esos hijos e hijas y demás personas que estaban presentes al momento de los operativos de secuestros".Así lo planteó la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires al declarar en el juicio denominado "Brigadas", por los excentros que funcionaron en ladurante la última dictadura militar, debate a cargo del TOF 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico.Durante la audiencia de este martes, lasde lasque plantearan hace 15 días la Unidad Fiscal Federal de causas de Lesa Humanidad de La Plata y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.La unidad fiscal pidió se imputen ay varios homicidios que surgieron en el marco de este debate.Entre los casos dese incluyeron los padecidos por María Clara Ciocchini y Claudia Falcone, secuestradas y desaparecidas en elGallo detalló la adhesión a la fiscalía y también pidió, que recuperó recientemente su identidad y se convirtió en el nieto recuperado 133.Aquí en el debate se conocieron en profundidad casos que no integraron la elevación a juicio y que deben ser investigados y juzgados aún cuando las víctimas no se crean víctimas porque creen que otros padecieron más que ellos", aseguró Bogliano.Graficó que esos niños y niñas, hijos e hijas de los hombres y mujeres que eran secuestrados, tuvieron que ver a sus padres golpeados, vendados, maniatados y sacados a rastras de sus casas, que muchas veces eran desvalijadas, mientras que ellos "", afirmó y consideró que "Gallo y Bogliano detallaron unoscuya incorporación requieren al Tribunal para que selos delitos de, con el, y agravados por el, en concurso real cony en algunos casos,cuando pretendían aferrarse a sus padres para que no se los llevaran.Entre esos casos está, por ejemplo el de Santiago Laborde, cuya madre Adriana Calvo, fue secuestrada en febrero de 1977 y tras sacar a ambos de la casa, una vecina vio a Santiago de 2 años y se lo arrebató a los militares para que no lo llevaran secuestrado junto a su madre; y el de Gabriel y Pablo Campagnoni que tenían 9 y 1 año, respectivamente, al momento del secuestro de sus padres, el 27 de marzo de 1977 en Zárate. El mayor recibió un culatazo al llorar y ambos quedaron solos en la casa hasta que los vecinos los auxiliaron.También pidieron se les impute el caso de Martín Marciano, que tras el secuestro de sus padres el 29 de marzo de 1976 quedó en la casa con los secuestradores; y el de Virginia Ogando, abandonada en su cuna, con apenas 3 años, luego de llevarse a su madre embarazada.Para la subsecretaría,deben ser juzgados por este Tribunal que de esa manera reconocería que fueron víctimas de la dictadura militar.tambiénrealizado hace 15 días por la fiscalía.Antes del inicio de la audiencia, uno de los imputados,pidió la palabra para pedir la"Considero que la fiscal no puede ser objetiva, independiente y menos aun parcial debido a su situación: fue hija de un oficial montonero de la columna sur, que terminó ingiriendo cianuro en Burzaco; tiene dos tíos desaparecidos y dos tíos exiliados", detalló.El presidente del TOF 1, Ricardo Basílico, interrumpió al imputado para plantearle que laFuentes judiciales explicaron que los antecedentes familiares que argumentó el represoral exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Luis Horacio Castillo y Jorge Di Pasquale.También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío, Alberto Condiotti y Juan Miguel Wolk.