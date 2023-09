"La memoria futura", una perfomance en el Parque de la Memoria sobre las Abuelas de Plaza de Mayo

Dirección de Luciana Mastromauro y codramaturgia junto a Eugenia Pérez Tomas / Foto: Gentileza Matías Gutiérrez.

Foto: Gentileza Matías Gutiérrez.

Dónde y a qué hora • En principio tendrá seis funciones gratuitas.

• 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de septiembre

• A las 16 horas

• Duración de 90 minutos



• Elenco: Florencia Bergallo, Gaby Ferrero, Karina Frau, Juliana Muras, Andrea Nussembaum, Susana Pampín, María Inés Sancerni y Frida Jazmín Vigliecca.



• Cuenta con el apoyo del Goethe Institut Buenos Aires y el respaldo del Fondo Internacional de Coproducción, también del Goethe-Institut pero de Alemania.



• Todos los recorridos en el Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado se realizarán con inscripción previa por Alternativa Teatral.

Foto: Gentileza Matías Gutiérrez.

Perfomance: la fuerza escénica del testimonio

El archivo

Foto: Gentileza Matías Gutiérrez.

Performance al aire libre

En Argentina y en Alemania

Foto: Gentileza Matías Gutiérrez.

Foto: Gentileza Matías Gutiérrez.

Foto: Gentileza Matías Gutiérrez.

Con una serie de recorridos por el Parque de la Memoria -- que reconstruyen las historias de vida de ocho mujeres marcadas por la violencia de la última dictadura cívico militar y que desde entonces buscan a sus nietos y nietas, se estrena este jueves la, una adaptación quedel parque ubicado a la vera del Río de la Plata y encarnan historias de vida de abuelas cuyos hijos fueron asesinados y desaparecidos y que buscan a los hijos de sus hijos, sus nietos.En simultáneo, la escena sucede en cuatro recorridos con distintas historias, distintos puntos, distintas caminatas, aunque todas desembocarán en un mismo sitio hacia el final, como la experiencia compartida de la lucha y el dolor. Con, recupera el testimonio de las entrevistas que conforman el enorme archivo oral de las Abuelas y propone un acercamiento artístico a las biografías de esas mujeres.- Fue un gran desafío primero por la enorme cantidad de entrevistas y de relatos orales que tiene el archivo. Hicimos un primer gran recorte que fue trabajar con los relatos de Abuelas, pero a pesar de eso nos quedaron 144 entrevistas y elegimos ocho tratando de que sean diversas y representativas de un universo mucho más amplio que obviamente no podíamos abordar. Lo interesante es que aparecían muchas similitudes y muchas diferencias, en las historias hay núcleos que se repiten...- La persistencia indeclinable de la búsqueda, una y otra vez y todos los días después de tantos años. Y también marcas generacionales en relación al amor, a sus matrimonios, a los hijos, a los modos de trabajo o los deseos, como la frustración de no haber podido estudiar. Son marcas que hablan también de una época y del lugar de la mujer en la sociedad y son representativas porque a todo eso ellas le pegan un poco la vuelta y salen de la media de lo que su generación esperaba. Por el trauma que las atraviesa construye otra subjetividad, se transforman en sujetos políticos paridos un poco por sus hijos. Los recorridos reponen el testimonio y la primera persona de esas mujeres sin lugar para la ficción ni para préstamos que se salen de su relación con lo real: "Por supuesto recortamos información, sacamos, centralizamos, acomodamos... pero sin inventar nada. Generamos unos relatos poéticos que tienen potencia, pero desde el cuidado y la responsabilidad de estar trabajando con el relato de otro.El Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayocuando las ellas grabaron sus voces para dejarles su testimonio a las nietas y los nietos nietas que aún no habían encontrado. Desde entonces, el material se convirtió en uno de los archivos orales más grandes de América Latina y está compuesto por documentos y más de 2.200 entrevistas, de las cuales 144 son de abuelas. Muchos archivos reconstruyen la historia de vida de desaparecidos a través de relatos de familiares, amigos, compañeros de militancia y de cautiverio.En, en plena pandemia, Abuelas de Plaza de Mayo convocó a artistas e investigadores que habían trabajado en el Archivo para pensar nuevas formas de abrir y compartir ese material, es desde ese espacio donde surge "La memoria futura. Las voces de las Abuelas". "Había una necesidad de hacer cosas con ese material tan rico y tan potente y se generaron varios equipos, de ahí armamos un grupo que se dedicó a pensar este material relacionado con la pata de lo escénico", dijo la actriz y directora sobre esta adaptación en la que trabajaron con mucho "cuidado y respeto porque son historias de personas reales".- Nos pareció un espacio bastante ideal porque además de ser un lugar precioso y con una vista que descansa en el horizonte, en el río, en el verde, reunía ese equilibrio entre no ser un lugar anónimo ni ser un espacio tan fuertemente connotado como podría ser un ex centro clandestino de detención. El caminar es metafórico de un montón de cosas. Una cuestión que aparecía mucho es 'desde que desapareció mi hijo me puse a caminar, empecé a recorrer, a salir', es decir, el movimiento como práctica de la búsqueda incansable, una lucha que no puede detenerse nunca. Y además están las rondas de las madres que persisten y persisten, entonces había una necesidad de traer algo de la caminata y eso se nos conjugaba un poco también con lo de contar."La memoria futura - Las voces de las Abuelas" tendrá también un estreno en Berlín, el 28 de octubre en Ballhaus Ost con una función reducida en español y alemán que interpretarán Gabriela Turano y Judith Seither, y que se realizará como parte del intercambio que empezaron a realizar con el Goethe-Institut Buenos Aires y el financiamiento internacional para llevar adelante la experiencia. Un intercambio que Mastromauro define como muy bueno porque involucra la "mirada ajena" de un país como "Alemania, que también tiene toda una tradición en políticas de la memoria y entonces era un cruce muy interesante de hacer en contextos muy distintos pero con cierta familiaridad".De hecho, la puesta cuenta con la colaboración del dramaturgista alemán Aljoscha Begrich, quien trabaja con estas temáticas en distintos contextos. "Su participación nos potenció mucho porque hubo mucha discusión y porque también nos hacía preguntas muy obvias que a nosotros no se nos hubiese ocurrido pero nos hacía pensar todo de nuevo", plantea sobre el trabajo en equipo.