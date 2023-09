Los Pumas, sin margen para la derrota en el Mundial de Rugby de Francia

Foto: Daniel Dabove

El entrenador del seleccionado argentino, el australiano, confirmará este miércoles el equipo titular deque se medirá frente a su par deel viernes próximo en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la zona D, del Mundial de Francia 2023.El partido, de singular importancia para las aspiraciones de Los Pumas, ya que, se disputará el próximo viernes desde las 12,45 en el Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne.El seleccionado argentino perdió en su primera presentación frente a su par de Inglaterra por 27-12, mientras que Samoa derrotó el sábado pasado al seleccionado debutante de Chile por 43-10.Inglaterra, encabeza la Zona D del mundial de Francia 2023 con 9 unidades, seguido por Samoa y Japón con 5, Argentina y Chile 0.Los Pumas enfrentarán después por la cuarta fecha al debutante Chile, el sábado 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes; y finalmente jugarán contra Japón, el 8 de octubre en el mismo escenario.El próximo encuentro frente a Samoa, será el de mayor riesgo, que estará basado en el aspecto físico y en el que Los Pumas deberán imponer su juego frente al equipo de Oceanía, que no mostró una óptima labor frente a Chile, ya que su labor fue lenta y sin luces.Posteriormente, Los Pumas no tendrían dificultades para doblegar al conjunto trasandino, que debuta en un Mundial y finalmente, en su última presentación frente al conjunto nipón, si logran una actuación sobresaliente estarían en condiciones de acceder a los cuartos de final.Los datos salientes de los entenamientos de hoy fueron los trabajos diferenciados que realizaron el segunda línea Tomás Lavanini y el tercer línea Pablo Matera, quienes padecen unas dolencias leves.La novedad en el equipo argentino fue la posible incorporación como titular, el segunda líneapor Lavanini si no se recupera de su dolencia.En primer turno, el conjunto argentino realizó un a actividad recreativa en la que los tres cuartos y los forwrads trabajaron en forma diferenciada.Asimismo, este miércoles se confirmará la presencia del pilar Joel Sclavi quien sufre una dolencia en su cartílago, quien será probado para ver si será incluido en el quince inicial.Otra de las novedades estarían en el banco e suplentes en el que se incorporarían tanto el medio scrum Tomás Cubelli como el medio apertura Nicolás Sánchez, quienes no integraron la lista de 23 jugadores que enfrentó el sábado anterior a Inglaterra.El seleccionado argentino viajará rumbo a la ciudad de Saint Ettiene, a más de 700 kilómetros para enfrentar a su par de Samoa, en el estadio Geoffroy- Guichard.En la conferencia de prensa de este martes estuvieron presentes el asistente Andrés Bordoy, el segunda línea Guido Petti y el pilar rafaelino, Mayco Vivas.Bordoy indicó que a la hora de elegir el equipo titular para enfrentar a Samoa: "nosotros basamos en el rendimiento e los jugadores en el entrenamiento, es ahí donde cuenta. El factor de la experiencia es importantísimo y la verdad que tenemos que usarlo también".El segunda línea de Bordeaux, de Francia, Guido Petti, indicó: "ya pensando en Samoa, ya arrancamos esa preparación y el equipo está de vuelta muy positivo"."Samoa es un equipo muy físico, cuenta con un pack de forwards muy duro y todos conocen a varios de sus jugadores que estuvieron en los seleccionados de Nueva Zelanda y Australia, es un equipo muy fuerte y nos vamos a tener que enfocar en nosotros. Ahí estará la clave", agregó.En la conferencia de prensa,, finalmente, Vivas se expresó sobre el próximo rival de Los Pumas en el Mundial, Samoa y consideró: "cuentan con muy buenos jugadores, con experiencia en los All Blacks y demás equipos. Es un punto clave para tener foco ahí y no cometer errores que se puede pagar caro en un Mundial".