Lanzaron una Unidad Antimafia, la primera que operará por fuera del continente europeo

Presentación de la Unidad Antimafia VER VIDEO

Aníbal Fernández: "Venimos a profundizar esta propuesta para dar por terminado con muchas cosas que nos hacen daño a los argentinos" / Foto: Daniel Dabove.

Juan Carlos Hernández / Foto: Daniel Dabove.

Eduardo Casal, procurador general: “Debemos avanzar en todos los frentes: la prevención, la persecución y la sanción” / Foto: Daniel Dabove.

La detención de un capo de Ndrangheta

La primera Unidad Antimafia quecomenzará a funcionar en Argentina bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación y con un equipo de investigadores especializados de la Policía Federal Argentina (PFA), se informó oficialmente.El anuncio se realizó en la mañana de este martes y contó con la presencia del ministro Aníbal Fernández, el procurador general Eduardo Casal; el embajador en Argentina de la República Italiana; jueces y fiscales federales; representantes del FBI norteamericano; y los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales.“Hemos-, hace no mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y seguimos trabajando con este tema. Venimos a profundizar esta propuesta para dar por terminado con muchas cosas que nos hacen daño a los argentinos”, explicó a la prensa Aníbal Fernández en la previa del acto llevado a cabo en el microcine del Departamento Central de la PFA, ubicado sobre la avenida Belgrano al 1547.El encuentro, que comenzó pasadas las 10.30, fue inaugurado por el, donde los oradores coincidieron que, transformándose en el primer equipo de investigadores especializado en la materia que existe por fuera del territorio europeo.“Hacía muchos años que se venía percibiendo que había personas en la región con implicancias en grupos de la mafia siciliana y la ‘Ndrangheta’. Son detenciones que no se pueden hacer de manera aislada, necesitamos la participación de las fuerzas federales y las policías provinciales.”, explicó a Télam el jefe de la PFA.Durante la presentación el, sostuvo que “la lucha antimafia logró muchísimos resultados en Argentina” y recordó el, conocido por intentar desmantelar la mafia siciliana hasta su asesinato en 1992.“Falcone decía que los hombres pasan, pero las ideas quedan y caminan sobre las piernas de otros hombres. Esas piernas son ustedes. Es muy importante eso, no lo olviden, queda mucho trabajo por hacer”, reflexionó el diplomático.También expuso en el acto el, quien consideró la iniciativa como un “hito muy importante”, a la vez que instó la necesidad de tener como pilares a “la, tanto a nivel interno como a nivel internacional” para desmantelar este tipo de organizaciones.“Debemos avanzar en todos los frentes: la prevención, la persecución y la sanción”, agregó Casal.En ese sentido, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández consideró que la investigación de las asociaciones de tipo mafiosoy que la Argentina fortaleció sus relaciones con Italia gracias a un “diálogo fluido técnico, estratégico y operativo”.“En la medida en que nos fortalezcamos entre nosotros, que preparemos a nuestro personal y tengamos soportes técnicos alcanzaremos grandes resultados. Esto recién comienza a rendir frutos y serán muchos porque la presencia de estos personajes no hace que bajemos la cabeza”, aseguró Fernández.Por otro lado, el ministro aseguró que durante su gestión tuvo la intención de convertir a la PFA en "una fuerza con capacidad investigativa en profundidad, acompañadas del entramado institucional, siendo respetuosa de los derechos humanos"."Esto se demostró en la investigación de la muerte de una artista conocida (en referencia a Natacha Jaitt) y no se podía encontrar cómo abrir su iPad. Esta gestión hizo un trabajo medular para contar con elementos que nos permitieran abrir esos dispositivos en horas, lo cual significa información de alto voltaje para quienes investigan en esa operación", sostuvo.Una pesquisa reciente que resultó en la detención de un capo de la mafia italiana "Ndrangheta" tuvo lugar en noviembre del año pasado, cuando agentes de la PFA lo detuvieron en la localidad bonaerense de Guernica.El hombre, identificado como, era buscado por ser elAdemás, la Justicia italiana también lo acusaba de coordinar las relaciones comerciales y el tráfico de armas de dicho grupo mafioso.Sobre el, un investigador detalló a Télam que el recorrido diagramado por la organización se iniciaba en Paraguay, pasaba por la Argentina y finalizaba en el puerto de la ciudad brasileña de Santos, desde donde era trasladada en barco hacia Europa, principalmente Italia y Albania.Maiorano, que tenía un pedido de captura internacional con una Alerta Roja de Interpol desde 2015, se cree que había arribado a la Argentina antes de 2014, aunque la pesquisa reveló que desde 2009 está relacionado con los negocios de la mafia calabresa en Sudamérica.Finalmente, el capo mafia fue extraditado a su país de origen tras la orden del juez federal Federico Villena, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Lomas de Zamora, con el fin de que sea enjuiciado por el delito enmarcado en la Ley de Drogas de ese país europeo.