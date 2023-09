Estatales jujeños reclamaron al Gobierno la reapertura de paritarias y "salarios dignos"

Foto:Edgardo Valera

Sindicatos depara reclamar al Gobierno de Gerardo Morales la reapertura de paritarias, salarios dignos y la devolución de los descuentos por los días de huelga en el marco de un paro de 24 horas.La medida de fuerza que llevan adelante los sectores nucleados en la Intergremial reforzó el reclamo por "una recomposición real" que tenga en cuenta un piso salarial acorde a los valores de la canasta básica total.La protestaen donde los referentes sindicales coincidieron en sostener la lucha conjunta para exigir a las autoridades la convocatoria a la mesa de negociaciones.Lamentamos que el Gobierno no haya cumplido el compromiso de no descontar el salario de los docentes por acatar medidas de fuerza", expresó la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa."En agosto tuvimos que trabajar mucho para poder obtener una paritaria que ha resultado ser engañosa ya que no ha significado un aumento real en el bolsillo del trabajador", añadió.Sobre los descuentos aplicados a los días de huelga, sostuvo que han sido "totalmente irracionales" por el cual "no hay ningún acto administrativo" a efectos de dar una solución al tema, pero "vamos a seguir insistiendo también en la justicia porquePor su parte, la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, informó que "en principio en la próxima semana se estaría devolviendo los haberes mal descontados" a un grupo importante de docentes, mientras que "se ha realizado el plantel ante las autoridades de Hacienda" para que se liquiden los descuentos realizados a quienes sí se adhirieron a la huelga.La Intergremial de trabajadores sostiene que, piden que se incorpore una "cláusula gatillo" que garantice "aumentos porcentuales igual a la inflación, sin sumas fijas"."El salario tiene que estar en otro nivel ya que la inflación está carcomiendo el poder adquisitivo de los compañeros. La provincia tiene los recursos, que muestren el concepto de coparticipación federal, las regalías mineras y todo lo que ingresa a las arcas de la provincia", indicó por su parte el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) Sebastián López.A la protesta contra el Gobierno provincial y en apoyo a los estatales, tambiénque exigen la anulación de la reforma parcial de la Constitución que impulsó Morales.Asimismo efectuaron un pedido en la Legislatura para que los diputados no traten leyes vinculadas con las modificaciones de la Carta Magna y que busca agilizar el oficialismo.Junto a los gremios de docentes y municipales también se plegaron a la jornada con paro y movilización ATE, UPCN, APOC (organismos de control) y APUAP (profesionales universitarios) entre otros.