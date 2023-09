Massa pidió apoyo para Ganancias y "no dejarse llevar por frases cortas y divertidas"

Massa llamó a "no dejarse llevar por frases cortas y divertidas" y pidió apoyo para Ganancias VER VIDEO

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, llamó este martes a "no dejarse llevar por historias con frases cortas y divertidas" para votar y criticó a la oposición por "no querer" acompañar en el Congreso la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, al hablar durante una recorrida de campaña por el conurbano bonaerense., advirtió Massa, al hacer referencia, aunque sin identificarlas, a las consignas de campaña de La Libertad Avanza (LLA).En una jornada signada por el tratamiento en la Cámara de Diputados de la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el ministro y candidato recorrió los municipios de Moreno e Ituzaingó para inaugurar obras públicas, mostrarse con los intendentes, dialogar con los vecinos y apoyar a los candidatos locales para las elecciones del 23 de octubre.Al encabezar la inauguración del Centro de Atención Primaria Villa Ángela, en Ituzaingó, Massa afirmó que cuando algunos sectores de la oposición ", plantean el quiebre del contrato en el que una generación que trabaja mantiene con los impuestos a la generación que ya trabajó y nos trajo hasta acá, y que son nuestros verdaderos héroes, los jubilados y pensionados".Al apuntar también contra la propuesta de los libertarios de "terminar con el sistema de salud pública y darle a cada uno un voucher o un cheque", Massa sostuvo que su gestión como ministro de Economía lo "obligó a hacer cuentas para cada idea", por lo que expuso:Lo escuchaban el ministro del Interior,; el ministro de Obras Públicas,; el intendente peronista local,; el candidato a sucederlo,, y la senadora nacional oficialista, entre otros.En su discurso, Massa llamó a "defender la jubilación para que no vuelvan las AFJP" y la "capacidad del Estado para que se puedan seguir haciendo centros de atención primaria"., sin que alguien tenga la posibilidad de poner en marcha la idea de que las vacaciones no son más pagas, con ese cuento de que no se trabaja cuando todos sabemos que son un derecho adquirido por los trabajadores", insistió.Y también reiteró, en tiempos en que "algunos plantean cambiar nuestras Islas Malvinas por medicamentos, y otros directamente entregarlas", que la "soberanía no se negocia, la sangre de nuestros soldados no se entrega y nuestras generaciones futuras tienen que tener la convicción de volver a clavar la bandera argentina en las islas".Sobre la discusión por Ganancias que se llevaba a cabo en Diputados,, dijo en referencia a Juntos por el Cambio (JxC).Massa lamentó que "cuando se trata de bajar el IVA en la canasta alimentaria o el Impuesto a las Ganancias en los laburantes, no quieren, pero cuando se trata de bajarle el impuesto a una empresa grande o extranjera, se tiran de palomita en el recinto para levantar la mano".Previamente, en Moreno, Massa había asegurado que "se viene una nueva etapa en el conurbano, con más progreso y mayor seguridad", al afirmar que conoce la zona "como ningún otro candidato porque la camina desde que tiene 19 años en diferentes actividades políticas".Así lo sostuvo en un acto en Paso del Rey, donde apostó queAnte el grito de la concurrencia de 'Massa Presidente', el candidato exclamó: "Vamos a devolver la calle a los que trabajan porque las calles, las veredas y las plazas son de los que laburan y no de los chorros, que deben tener miedo".Señaló que "cuando llega el agua, el pavimento, la cloaca o se mejora el transporte, los del conurbano sentimos que también que somos parte de la Argentina que tiene derecho a progresar", lo que fue muy aplaudido., que también participó de ese acto, aseguró que se viene el "partido clave", señaló que UxP "no va a parar hasta que todos tengan trabajo y un salario digno", y comparó que la oposición "quiere destruir el peronismo y nosotros queremos generar trabajo y lo sabemos hacer, y lo vamos a hacer porque ya lo hicimos y en varias oportunidades".Por su parte, la intendenta local,, sostuvo que "Moreno acompañó a Massa en las PASO y vamos a seguir trabajando para que UxP logre la victoria".