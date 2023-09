Melconian cruzó a Milei: "No engrupas a la gente, no se puede dolarizar"

Tenemos que evitar una nueva frustración con saltos al vacío. Se necesita un programa en serio para cambiar la 🇦🇷@diegosehinkman @todonoticias pic.twitter.com/SIHehbEjC6 — Carlos Melconian (@CarlosMelconian) September 14, 2023

El economista, eventual ministro de Economía de Juntos por el Cambio (JxC), acusó este martes al postulante de La Libertad Avanza (LLA),, de "" a los ciudadanos por prometer una dolarización quey cuestionó al diputado ultraliberal por no exhibir "su programa y su plan" económico de Gobierno., dijo Melconian en un video que publicó en su cuenta de la red social X (ex Twitter).El economista volvió a comparar la propuesta de dolarización de Milei con una invitaciónen la que "no hay ni fideos ni tuco", en relación a la falta de dólares en el Banco Central para tomar esa medida., afirmó el economista de la Fundación Mediterránea.El elegido por la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, para ser ministro de Economía en caso de que sea elegida presidente defendió su iniciativa de "bimonetizar" la economía y cuestionó a Milei por no exhibir su "programa" económico., cuestionó.Las críticas de Melconian llegan en respuesta a un mensaje del propio Milei, quien compartió en sus redes un textual del economista de JxC en el que aseguraba que "la dolarización debe ser ordenada", una frase citada por el portal Infobae y que el candidato de LLA tomó para intentar avalar su propuesta., indicó Milei en su cuenta de X.Sin embargo, en esa publicación de Infobae -que retoma una entrevista que Melconian ofreció a Todo Noticias- el economista de JxC cuestionó la dolarización y la consideró un "espejismo o magia"., le advirtió Melconian en su video.En su diálogo con Todo Noticias, el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri había afirmado: “La dolarización debería ser ordenada, no desordenada a partir de una espiralización previa, un plan Bonex o una licuación".