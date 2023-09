Una mujer en una tabla ahuyentó a una ballena con su cría en Puerto Madryn

Stand Up Paddle en Puerto Madryn / Foto: Maxi Jonas.

Una mujer que practicaba "" -deporte que consiste en desplazarse de pie sobre una tabla al impulso de un remo- ahuyentó a una ballena y su cría en la zona de Punta Cuevas, al sur de la ciudad chubutense Puerto Madryn, en aguas del Golfo Nuevo.El insólito episodio, que fue retratado, fue confirmado por, quien relató a Télam: "Yo estaba con dos turistas extranjeros y vimos cómo literalmente se arrima la tabla a la ballena con su cría, la que por reacción pone al resguardo al pequeño y ambos se alejan del lugar espantados"."Esa situación no la vi solamente yo, pues éramos muchos lo que estábamos en el lugar aprovechando las buenas condiciones, y", detalló.Se estima que la mujer formaba parte del contingente de "supeadores" que se dieron cita en Puerto Madryn para participar de un encuentro de la especialidad que se realizó el fin de semana, lo que no estuvo exento de controversias.Ocurre que el evento deportivo, que concentró a por lo menos 70 supeadores (nombre que deriva de la sigla SUP de Stand Up Paddle), se realizó en un momento de extrema fragilidad para las ballenas, cuya población está a pleno, por lo que se prohíbe interactuar con los ejemplares.