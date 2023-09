Fabi Cantilo: ”Llevo once años limpia y sin novio, ni amante, ni nada"

“Yo nunca había hecho un Gran Rex, nunca había estado de gira en Europa, nunca había estado en la tapa de la Rolling Stone, bueno todo eso se está dando”, reflexiona Fabiana. (Foto: Guido Adler. Vestuario: Natalia Antolín)

"La batalla"

"Maldita flor"

Mil vidas en una

"Yo iba corriendo detrás de un ser y de otro y todo era muy tóxico; pude bajar y soy otra persona. Recién ahora"

"Yo, por todo lo que viví tengo como un soldado que me sale de adentro, y entonces me pude plantar”. (Foto: Guido Adler. Vestuario: Natalia Antolín)

"¿De qué se ríen?"

Florecer una y mil veces

"Cuatro brazos, cuatro piernas" (Madrid, 2023)

Fabiana viene de una gira que la llevó a Madrid, Málaga, Bilbao, Valencia, Mallorca, Girona, Barcelona, Tenerife, Paris, Londres y Dublin

"Universo fiel"

Fabi, en la pantalla y de estreno

"'Lágrimas de fuego' es una tragicomedia de misterio, una cosa estilo Almodóvar y en la que actúa Pipo Cipolatti"

Semillas

“Lo que hago es tocar. Soy medio fóbica al éxito, me gusta el arte por el arte mismo”. (Foto Guido Adler.. Vestuario: Natalia Antolín)

“Tenemos un montón de herramientas que ahora las mujeres podemos usar”

"Arcos"

Fabiana Cantilo se prepara para sus shows en el Gran Rex transitandoLa cantante que inspira a cientos de músicas jóvenes, la que enamora a generaciones, la que escribe poesía y pinta cuadros llenos de colores, charla con Télam sobre su vida, su música y su película. Nada más y nada menos."Fabi avanza sin vacilaciones, anunciando la belleza de todo lo que incluso la hiere o rescata, transformándolo en sorprendente derrotero que aún desconocíamos, pero siempre intuimos en ella guarecido como un tornado de su corazón guerrero, con instantes de éxtasis o dolor que sucesivamente la atraviesan junto al placer incomparable de reír para luego pensar en flores siempre bienvenidas", describe Fernando Noy en el prólogo delElla piensa en flores. Las escribe, las canta, y bien pueden considerarse comodesde los tempranos años 80 hasta la actualidad, puede vérsela florecer una y mil veces.Una de esas veces, es ahora mismo.; a punto de estrenar una película escrita por ella; de realizar su propio documental (“les tiro esa primicia”, dice con la sonrisa más encantadora del mundo), Fabiana Cantilo (64) es el presente del rock, además de ser parte fundamental de la historia., lo mío siempre fue la naturaleza, me pasaba todos los veranos en el campo con mi abuelo, con mis primos, mi abuela, íbamos ahí y yo me quedaba como en paz”, cuenta. Las flores recorren su obra, o bien, su obra puede ser recorrida a través de las flores:"Son muchos arcos los que cruzan el mar, a donde todos guardan su rosa", se la escuchaba contar en su canción "Arcos","Todas las flores negras están ardiendo, sueño con este sueño", cantaba en su tema "Hombres sordos", del discoen 1993."Y así yo siempre te amaré sin flores, siempre te amaré sin fe, entonaba dos años más tarde", en una canción de su álbum, llamada "Te amaré sin flores"."Es siempre seguir, seguir por seguir. Solo quiero saber si faltan las flores…", decía en 1998 en el tema "Si faltan las flores", de su glorioso (y tan criticado) álbum"Fuera de aquí maldita flor, demasiado tarde para mí…", se la escuchaba cantar en uno de sus discos preferidos,, del año 2003, en la canción que lleva de título "Maldita flor"."Planta silvestre de Alejandría, algo en ti grita: "cambio de vida”…", cantaba en el 2007, en la canción, que Fabi le puso música y convirtió en canción, al igual que "Tercas palanganas", ambas incluidas en el disco"Tienes girasoles en el cuerpo, como soles son. Azul violeta es mi amor, huracán de flores en tu frente, soñarás por mí…", suena en el álbum, de 2015."Es tiempo de batalla. Batalla de la luz. Batalla del amor. Es la revolución del triunfo de las flores…", canta en, del año 2021.El triunfo de las flores es este presente de Fabiana Cantilo., bueno todo eso se está dando”, reflexiona. “El presente me da muchas cosas buenas como que no estoy persiguiendo a ningún señor y no espero que me llame nadie”, agrega risueña.Entre esas cosas buenas, podría pensarse en la nueva Fabimanía que ha aflorado en este último tiempo, aunque: “Lo que hago es tocar. Soy medio fóbica al éxito, me gusta el arte por el arte mismo”.Fabi Cantilo parece estar hecha de arte. Y efectivamente, lo está.Fabi reflexiona sobre: “Yo venía haciendo todo medio como en pelotas, Los Twist no los hice yo, después Charly me hizo "Detectives" y tampoco se vendió mucho; después conocí a los Perros Calientes, a (Gabriel) Carámbula, pero todo eso era bien under, yo no era tan conocida; yo ahí ya. Estaba en pleno quilombo yo. Tomaba, iba a la disco, salía, quería tapar el dolor, y tardé un montón.y después empecé como a recuperarme un poco y. En el 2001 tenía 40 años …. Yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, de mi carrera, yo iba detrás del amor, y así como de costado hacía discos, les juro que no tomaba consciencia de lo que estaba haciendo. Pero pude decir que no a muchas cosas., y entonces me pude plantar”.Una de las tantas veces que Fabi debió sacar su soldado de adentro fue con su disco “¿De qué se ríen?”, con todos temas de su autoría. “. La compañía no quería que yo hiciera ese disco. Y no saben lo que fue.. La prensa, no saben lo que eran las notas. Ahí fue la bisagra de mi vida, nunca me había pasado, les había agarrado la loca de “todos maten a Fabi”. Entonces en los años subsiguientes, un par también se unieron yEse soldado que lleva adentro debió lidiar con muchas otras batallas artísticas, pequeñas o enormes, con discográficas o productores.. Era la primera vez que no quería hablar de mí ni de las flores sino de un perrito que se había perdido en el circo. El no quería saber nada con que use esa palabra en una letra, finalmente la cambié por “viejo sultán”. PeroPor eso ahora no tengo más productores, soy mi propia productora. ”, reflexiona con su frescura eterna.“Soy fresca porque a tanto sufrimiento, yo salgo con frescura”, dice, y de inmediato resuena una de los versos de: "Saliendo por la cicatriz, vuelvo".Y aquí también la historia de otro plantarse: cuando le envió este poemario a una estelar editorial de nuestro país, no aceptaron:Claro que ella dijo que no; y su libro de poemas y dibujos salió publicado en una hermosa edición de Editorial Sudestada., imagínense el tiempo que tengo para pensar. Yo iba corriendo detrás de un ser y de otro y todo era muy tóxico; pude bajar y soy otra persona. Recién ahora.”El “ahora” de Fabi es un jardín repleto de flores.Nos conocemos desde que empezó, con Celeste (Carballo). Se sumó más tarde y está conmigo ahora. La gira la armó toda María. Yo estaba en Brasil con una amiga y ella organizó todo”, explica en referencia a su reciente gira europea.Durante los meses de mayo y junio de este año,. Tanto el público local como el de argentinos residentes y de paso por esas latitudes pudieron disfrutar de un repertorio al que no le faltaron los clásicos hits de Cantilo, sus canciones del álbum. Existen varios videos de estas presentaciones que fueron subidos por los fans a la plataforma de YouTube.Al mes siguiente, en julio, ya de nuevo en nuestro continente,. Y de regreso a nuestro país, hizo su paso por Neuquén con dos fechas en el mes de agosto. “. Es más, si yo pudiera, haría un solo show en un gran teatro en cada provincia”, reflexiona Fabiana, que recorre la Argentina con sus recitales como el que tiene previsto para el día viernes 10 de noviembre en Espacio Quality, en Córdoba. Luego, el 17 de noviembre el el Teatro Gran Ituzaingo y el 30, en el Teatro Gran Plaza de Bahía Blanca. Pero en lo inmediato, Fabiana se prepara de lleno para lo que se viene: sus tres shows del sábado 30 de septiembre, domingo 1 y martes 3 de octubre. “En el Gran Rex va a haber una melange de todo,”, adelanta. Entre sus canciones más conocidas y sus composiciones más destacadas, también reserva una sorpresa:y él le confesó que había logrado ver su aura y que era de color naranja. “Un tema inédito", adelanta.Habrá música a granel, pero también habrá espacio para la poesía; quienes asistan a los shows tendrán la posibilidad de reservar a través de(su eterna amiga y colaboradora)firmado por la autora y retirarlo ese día en el teatro., ¿sabés por qué? Porque mi aporte es desde el folklore y él se animó. Por eso lo queremos”, explica, en referencia a su colaboración junto al artista en el tema “Universo Fiel”.Además de sus shows, las giras por Europa y Argentina, las canciones y las flores,y que en noviembre de este 2023 verá la luz en el cine.“Empecé un día, después de mi álbum 'Proyecto 33'. Estábamos con Cintia (Pulido) y le digo `voy a hacer una película´ le cuento todo y me dice “¿y cómo vas a hacer?”. Y ahí armé un grupo de WhatsApp con (el director de cine) Sebastián Mónaco con el que hicimos el brainstormig de la película y ahí empezó todo. Ese proceso duró seis años. Después vino otro director y por último lo llamé a Gabriel Grieco que es director de muchas películas muy buenas, como muy novedosas. Con él hice 'Hipersomnia' (2017) y la de los ovnis que se llama 'Respira' (2020)."“Grieco vino y me dijo “es corta” –cuenta Fabi-, entonces vino Santiago Montes de Oca, el mejor alumno de mi profesora de teatro Luz Palazón (yo estudié cuatro años con Luz), y Santiago escribió toda la otra parte que le falta a la película, que son los matones y un montón de cosas.La cuestión es que salió, tenemos el apoyo del INCAA, el año pasado la filmamos, estamos con el sonido, color, corrigiendo cositas de edición y la idea es estrenarla este año en noviembre. Se llamanombre que se le ocurrió a Fernando Noy, en cinco minutos que le expliqué de qué se trataba.La parte de comedia es una cosa estilo Almodóvar. La música es mía y de Marisa Mere, que hace de diva, de rockstar. Mi profesora de teatro actúa, también mi sobrina actúa, Y Lula (Bertoldi), Andrea Rincón, Inés Estévez, Gastón Pauls.."."Lágrimas de Fuego" es la séptima película que dirige Grieco desde su productora Crep Films. Participan también. Esta tragicomedia cuenta cómo a través de la espiritualidad, la música y las amistades, puede enfrentar un oscuro pasado, reencontrarse con su hija y rearmar su vida.Esta película es un trabajo colectivo, en el que las opiniones de los actores también fueron escuchadas.y cuando llegó el momento del rodaje se encontró con todo un set y un sistema de trabajo perfectamente aceitado. Estévez hace de psicóloga de Laura, y es quien la ayuda a salir adelante. Su amiga y cantante Marisa Mereuna música muy famosa de la cual Laura es fanática y terminan siendo muy amigas.Si bien, la actuación no es un terreno ajeno para ella. A comienzos de los años 90 se encargaba de hacer personajes desopilantes en "Boro Boro", el programa de tevé que conducía Pipo Cipolatti, su excompañero en Los Twist. Tuvo participaciones en ficciones como "Graduados" (2012, Telefe) y "Guapas" ( 2014, eltrece)En 1996 trabajó en" El mundo contra mí", película de Beda Docampo Feijóo; en 2001 participò de "Vidas privadas, y en 2007 se la vio en “De quién es el portaligas”, ambas escritas y dirigidas por su ex, Fito Páez. También hizo de madre de Celeste Cid en “Aire libre” (2014) dirigida por Anahí Berneri, "Hipersomnia", de Gabriel Grieco (2016), y "Existir" (2021). Protagonizó y participó en más deen los que siempre desplegó sus dotes. Quizás todos fueron grandes ensayos para lo que vendría.De su infancia, Fabi guarda en sus recuerdos“Papá me llevaba a ver todas las películas, porque yo no vivía con él; se separó de mamá cuando yo tenía un año”.Las vueltas del destino (y del talento) hicieron que, muchos años más tarde, Mercedes Sosa pusiera su voz para hacer una hermosa versión de un tema de autoría de Fabi y Charly,; y que Julie Andrews y su Mery Poppins se conviertan en canción, un clásico de nuestro rock, por obra de Fabi con suOtra mujer “musical” que fue muy importante en la vida de Fabiana Cantilo es“Ella estuvo conmigo cuando mamá se fue a Tucumán, yo tenía seis meses., una genia de verdad. Era otra loca…hubiera sido artista si no hubiera sido que quedaba mal”.Así como Fabi tuvo las suyas, ella fue una gran influencia, una de las referentes más importantes para muchas artistas de las nuevas generaciones del rock argentino.“Es. Verla a ella arriba del escenario era espectacular. Te generaba eso, el proyectarte, el decir ‘es mi ídola, quiero estar ahí; ella está haciendo lo que yo quiero hacer y se puede’, te despertaba todo eso”, dicequienes hicieron, junto a Lula Bertoldi y Fabi, una versión inolvidable de su tema "Arcos"., concluye Fabiana Cantilo, la dueña de la voz que acompañó nuestras vidas desde adolescentes. La dueña absoluta de las flores.