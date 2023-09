Biden prometió en la ONU "renovar esfuerzos" para modificar las instituciones mundiales

Foto archivo: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes renovar esfuerzos para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para, al dirigirse a los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.Ante una audiencia que incluía al presidente de Ucrania, Voldimir Zelenski, y el vicepresidente chino, Bidenpara disuadir invasiones de otros países en el futuro y dijo que su Gobierno buscaba mejorar su competencia con China para evitar que degenerara en una guerra.En su discurso en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, el presidente demócrata y aspirante a la reelección el año próximo sostuvo que los países debían "acelerar sus compromisos para que nadie se quede atrás", y reafirmó su"Vamos a ampliar su financiación para los países renta baja y media", dijo, y aseguró que modificar estas instituciones multilaterales establecidas después de la Segunda Guerra Mundial va a ser "un gran cambio".Asimismo, se comprometió aEl presidente estadounidense se refirió también a la discusión con respecto a la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU y dijo que era necesario "tener más voces y más perspectivas en la mesa"."Estados Unidos busca un mundo más seguro, más próspero e igualitario para todas las personas, porque sabemos que nuestro futuro está unido al suyo y ninguna nación se salva sola", expresó Biden, informó la cadena CNN.El Debate General, que se realizará hasta el 26 de septiembre bajo el lema, tiene también por objeto plantear más acciones tendientes a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 17 metas a alcanzar en 2030 acordadas por los países de la ONU en 2015.Una de ellas es el combate al cambio climático, y Biden dijo que erapara combatirla."Olas de calor que rompieron todos los récords en Estados Unidos y China. Incendios forestales asolan Norteamérica y el sur europeo. Quinto año de sequía en el Cuerno de África. Trágicas inundaciones en Libia que han matado a miles de personas. Todas estas fotos juntas cuentan una historia urgente de lo que nos espera si no reducimos nuestra dependencia en combustibles fósiles y no empezamos a empezar a proteger nuestro mundo del cambio climático", dijo Biden.Respecto del tema, el mandatario dijo que que no se debía permitir que Rusia "brutalizara" al país europeo, lo que arrancó inmediatos aplausos de Zelenski y de la delegación ucraniana."Pero les pregunto esto: si abandonamos los principios fundamentales de la Carta de la ONU para apaciguar a un agresor, ¿puede cualquier Estado miembro sentirse confiado en que estará protegido? Si permitimos que Ucrania sea descuartizada, ¿está asegurada la independencia de cualquier nación?. La respuesta es no", agregó."Es por esto quepor su soberanía, sus derechos territoriales y su libertad. De esto depende el futuro de todas las naciones y los derechos de cada una, sin importar su tamaño", sostuvo el presidente.Biden dijo que buscaban "gestionar responsablemente" la competencia con el gigante asiático para "no caer en conflictos"."Ya he dicho que estamos a favor de la desvinculación, no del riesgo, en China", dijo, en presencia del vicepresidente chino, Han Zheng.