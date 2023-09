Una mirada bio-psico-política sobre la inestabilidad

Ilustración de Osvaldo Révora.

1

La inestabilidad en nos

2

Zaratustra. La estabilidad es un jardín que no tiene mapa

3

Foucault ¿Un elogio de la inestabilidad?

4

Compatibilidad e incompatibilidad entre lo estable y lo inestable en nos. Kafka y lo kafkiano

5

Reflexiones provisorias



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

Pensá en tu vida, en cómo viviste la vida en tu familia, en tus ambientes más pequeños –la escuela, el barrio, los grupos sociales varios donde te desarrollaste como persona- y tratá de hacer un pequeño resumen, la página de un diario, de una novela, de un poema tal vez.¿Un ambiente con parámetros claros sobre cómo debías vivir la vida? Desde la gestación estamos dando tumbos. Las mamás caminan, van de acá para allá, dan pasos en caminos que suben y bajan, en calles empedradas que dificultan la estabilidad y vos en su interior te vas preparando para un salto, porque nacer es dar un salto a la vida, se salta a la vida.Ese tránsito que es un salto ya te prepara para algo que requiere habilidades. Una en particular para los bípedos que es mandato casi bíblico: para caminar aprenderás a levantar un pie y tener equilibrio en el otro para sostenerte a fin de que el paso no sea una caída.La inestabilidad inicial te prepara para una espera sin esperanza, una espera nietzscheana, que es la que te permite no naufragar.“¿Qué me ha quedado ya?un espinazo roto. Esta búsqueda de mi hogar, lo sabes Zaratustra, esta búsqueda de mi hogar ha sido mi aflicción que me devora… Así habló su sombra y el rostro de Zaratustra se fue alargando al escuchar sus palabras. Tú eres mi sombra, dijo por fin con tristeza.”Habla su sombra que busca el hogar que cree le dará la estabilidad, la salud.Recordemos otro pasaje:“Por fin al cabo de siete días,, tomó en la mano una manzana de rosa, la olió y encontró agradable su olor. Entonces creyeron sus animales que había llegado el tiempo de hablar con él. Oh Zaratustra, dijeron, hace ya siete días que estás así tendido, con pesadez en los ojos: ¿no quieres por fin ponerte de pie? Sal de tu caverna: el mundo te espera como un jardín. El viento juega con densos aromas que quieren venir hasta ti y todos los arroyos quisieran seguirte en su carrera…”.La invitación a la salud es la invitación a erguirse a ponerse de pie, a la estabilidad otra vez., de los tendones, de las articulaciones, de los impulsos del sistema nervioso, de la memoria, de la música, de los afectos. Un vigor busca abrirse paso por el cuerpo. Una disposición interior predispone a un aire nuevo en el organismo que oxigena el recuerdo de la tonicidad, que despierta el ansia de la vertical.Zaratustra atraviesa siete días y siete noches que lo separan de un jardín, del que no tiene mapas.En una entrevista a Foucault y relacionado con el concepto del vínculo del amo y el esclavo,lo que permite que no se fijen, que no se estereotipen. Veamos:“Que yo sea más viejo y de que al inicio de la entrevista usted estuviese un poco intimidfoucado, puede dar un giro, a lo largo de la conversación, y ser yo quien que me sienta intimidado ante alguien que, precisamente, es más joven.Y es preciso subrayar que no pueden existir relaciones de poder más que en la medida en que los sujetos son libres. Si uno de los dos estuviese completamente a disposición del otro y se convirtiese en una cosa suya, en un objeto sobre el que se puede ejercer una violencia infinita e ilimitada, no existirían relaciones de poder. Es necesario pues, para que se ejerza una relación de poder, que exista al menos un cierto tipo de libertad por parte de las dos partes. …Esto quiere decir que, ya que si no existiesen posibilidades de resistencia – de resistencia violenta, de huida, de engaño, de estrategias de inversión de la situación – no existirían relaciones de poder.”Desde un pensamiento corporal esto mismo podría aplicarse a la “fijación del tono”, concepto de Gerda Alexander, referido en gran parte a los músculos y estados corporales que impiden la adaptación activa de las personas a las acciones que precisa realizar. Tambiénsobre “fijación de rol”, referido por lo general a los integrantes de una familia o de grupos más amplios, en los que los roles están congelados. Fijación como estereotipo, como lo que se ha estabilizado de tal modo que impide el desequilibrio facilitador de cambios necesarios, tanto posturales como de roles. Síntomas que se repiten por falta de flexibilidad de rol o de tono, de modulación, de un animarse a la desestabilización del “uno mismo”.Las personas solemos navegar entre estabilidades e inestabilidades varias y esto es normal… digamos. Nos vamos acostumbrando a que la vida “es” surfear esa ola.Sin embargo, no siempre nos es posible compatibilizar la necesidad personal de marcos estables en una familia, en una sociedad, en una economía inestables.Imaginá una persona estable, Kafka por ejemplo, una persona que tiene una vida ordenada, sin muchas fluctuaciones. Sus horarios se mantienen por años, no hay demasiados altibajos en su trabajo, que es una compañía de seguros de accidentes de trabajo en la que él es un funcionario ejemplar. PuedeEs una persona de emocionalidad estable, según dicen los que lo conocieron, es decir sin desequilibrios, medida, acotada en sus gestos. Setenta veces masticaba sus alimentos. Al menos en lo visible era pre-visible. Se la ve.A Kafka se lo ve salir de su casa siempre a la misma hora, se lo ve ir y volver del trabajo por las mismas calles y vestir trajes con un corte idéntico cada día. PeroHay en él un devenir imperceptible, en el decir de Deleuze y Guattari. Un devenir que aparece en su obra.Hay una carta de Kafka a Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, que habla de dos vidas incompatibles: "No sólo a causa de mis relaciones familiares, tampoco podría vivir de la literatura a causa de la lentitud con que se originan mis obras y de su carácter tan especial; además, mi salud y. Por esta razón soy un funcionario en una compañía de seguros. Sin embargo, estas dos profesiones nunca podrán ser compatibles y permitir una felicidad conjunta. La mayor felicidad en la primera supondría la mayor desgracia en la segunda".Tomé a Kafka como un ejemplo de quien tuvo una lucha entre patrones estables de conducta y un imaginario que mostró otra cosa. Un escritor que le costó compatibilizar su modo de ser social con una inestabilidad profunda, un desborde creativo que se alimentó de ella. Como aquél que rechaza a sus hijos, él le pide a su amigo Max Brod que queme su obra luego de su muerte, algo que su amigo no hace para bien de la literatura.Volviendo al ítem “a”: dibujé dos tipologías básicas con un entrecruzamiento:De modo muy simplificado diría quePuede ampliarse familias, a sociedades, instituciones, grupos varios. Las reacciones pueden ser variadas en los que son juzgados desde estas variables: sometimiento en todos sus formatos y/o adaptación creativa a la realidad en todas sus invenciones. Otro día conversamos sobre esto.