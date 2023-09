Kicillof: "La mafia judicial persigue de manera insidiosa" a Cristina Fernández

Kicillof denunció la persecusión judicial de dirigentes peronistas. /Foto: Leo Vaca.

Otra respuesta a Bullrich

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó quea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de la campaña electoral, al referirse a las resoluciones de la Cámara de Casación que, en las cuales la exmandataria había sido sobreseída."Otra vez en el calendario electoral reflotan un presunto fallo judicial en perjuicio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", expuso el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a El Destape Radio .Kicillof opinó queA posteriori, resaltó quey en el caso de Cristina de manera insidiosa y absolutamente lejana al derecho" y recordó que "es la séptima vez que tras haber fallado en contra de la causa memorándum la reviven"."En este caso, (el juez Claudio) Bonadío se negaba a tomar las declaraciones con las que se cae la denuncia. Esa ley la votó el Congreso. ¿Cómo puede ser ilegal una ley? Es un disparate. Las dos causas son una vergüenza, un disparate", opinó Kicillof.En ese contexto, advirtió quecomo pasó en Brasil, debe saber que todo esto que se armó y orquestó, y que se usa con motivos políticos, se va a caer" y añadió "se va a juzgar a sus responsables por esta persecución"."Son jueces y fiscales persiguiendo a dirigentes políticos con causas electorales. Esto debe terminar porque es insoportable", indicó y se preguntó: "¿Qué queda para un ciudadano común si a Cristina Kirchner, sin pruebas, la vuelven a juzgar una y mil veces por las mismas cosas que o no existieron o no eran delito?".Por otro lado,la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ordenar la realización de juicios en las causas de Hotesur y Memorándum con Irán."No me extraña que una candidata presidencial que dice que quiere exterminar a la oposición ahora hable de 'tiros' cuando se refiere a un fallo judicial que es un mamarracho", reflexionó y agregó que "a Patricia Bullirch la sentás dos minutos a que explique la causa y no sabe de qué está hablando porque desconoce esto y la mayoría de las cuestiones que debería saber como dirigenta".Analizó luego quele fue mal en la elección -en la provincia sacó 10 puntos-, los votantes de (Horacio Rodríguez) Larreta y los radicales no la quieren votar porque lo único que tiene para decir es que quiere exterminar al kirchnerismo"."La derecha tiene muchos candidatos y muchos jueces, pero un solo proyecto: ajustar y achicar", agregó y destacó que Bullrich, Carlos Melconián, Javier Milei y sus economistas -Roque Fernández y Carlos Rodríguez- "son lo mismo y tienen las mismas recetas que terminaron en privatizaciones, estafas y vaciamientos"."Esos tipos ahora se quieren mostrar como la novedad. Son los que privatizaron YPF y nos llevaron a la ruina. Después se recuperó con Cristina y los indicadores crecieron", completó.