Califican como "histórica y trascendental" la declaración de la Unesco sobre el Museo ESMA

Funcionarios nacionales destacaron como "histórico" y un "hito trascendental" la decisión de la UNESCO

Museo y Sitio de la Memoria ESMA - Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en Argentina, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.



"Este lugar fue un emblema del terrorismo de Estado, pero también de reconstrucción y memoria" Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos

la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad al Museo de la Memoria de la Ex Esma / Foto: Archivo.

La UNESCO declaró al Museo Sitio ESMA Patrimonio Cultural de la Humanidad, un espacio que evidencia la capacidad de recordar preservando esta historia en la memoria colectiva del mundo.

Funcionarios nacionales destacaron comoen el país la declaración del Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco."¡Histórico! Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad al Museo de la Memoria de la Ex Esma, un hito trascendental en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país. Frente a todo intento de reivindicación del período más oscuro de nuestra historia, #NuncaMás", expresó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, en su cuenta de la red social X (ex Twitter).La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en Arabia Saudita, que se encuentra sesionando desde el 10 de septiembre.Tras conocerse la decisión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, también manifestó su "orgullo" porque "donde se cometían los peores crímenes contra la humanidad hoy hay un espacio de Memoria, Verdad y Justicia para Argentina y el mundo"."La decisión del Gobierno Nacional no hubiera sido posible sin el trabajo del equipo del Museo Sitio de Memoria ESMA y de la Secretaría de Derechos Humanos. Mi especial agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores y a Marcela Losardo", añadió Soria en su cuenta de la misma red social."Estamos orgullosos con este reconocimiento que hace la Unesco al declarar Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio Mundial. Este lugar fue un emblema del terrorismo de Estado en nuestro país, pero también de reconstrucción y memoria, gracias a la decisión política de (los expresidentes) Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner", celebró, por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dijo también que se trata de "un reconocimiento mundial a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y".En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, agregó: "En el año que cumplimos 40 años de democracia en la Argentina, la defensa de los Derechos Humanos y lucha de nuestras Madres y Abuelas nos compromete siempre a seguir trabajando por la Memoria, la Justicia y la Verdad".La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo que "el mundo entero dice #NuncaMás" y que el Museo Sitio ESMA "evidencia". "Un paso más en la lucha por #Memoria, #Verdad y #Justicia", remarcó en X.Finalmente, la legisladora porteña y nieta recuperada Victoria Montenegro agradeció a "Néstor y Cristina" en sus redes sociales por este reconocimiento.