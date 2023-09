Moria Casán: “Sergio Massa tiene una gran brillantez”

Moria Casán dialogó con Télam Radio / Foto: Cris Sille

THANKS PUBLICO!!!! SALA LLENA!!! 32 AÑOS BRUJAS 🧹💥👏👏👏 pic.twitter.com/YyxXWLt6El — Moria Casán (@Moria_Casan) September 16, 2023

La polifacética artista Moria Casán afirmó que el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, Sergio Massa, “tiene una gran brillantez”, y agregó que en lo personal no le "interesa” hablar de sus adversarios en la contienda electoral, en el marco de una entrevista con Télam Radio, durante la que abordó también su actualidad y proyección en el mundo del espectáculo.- Moria Casán: Bueno, primero porque es alguien como de mi familia, sobre el que he podido conocer sus valores como ser humano. Después, porque es un hombre de una gran preparación, que hace años que está militando desde que era un adolescente. Conoce mucho y tiene una gran brillantez.Creo en él, sobre todo ahora que lo conozco más como persona, formo parte de su familia hace dos años y medio. Es una familia que me ha brindado a través de "Pato" (Fernando) Galmarini, y conozco sus valores y conozco lo que hace esa familia, lo que quieren al país y que quieren lo mejor. Entonces por eso estoy para apoyar.- Sí, pero yo no voy a hablar de Milei. Ustedes hacen mal en hablar de Milei. No me interesa hablar del adversario o el supuesto adversario. Yo estoy focalizada absolutamente en lo que me interesa. No hablo de los demás.- Así es, nacionales seguir con "Brujas", estar en el "Bailando". Tengo varias cosas con mis redes sociales, siempre hay mucho trabajo porque hay una expansión en esta sociedad globalizada. Se van expandiendo los agujeros de mercado, entonces bastante ocupada. Tengo una familia, mi hija, mis dos nietos que me llevan mi tiempo hermoso. Mi nieta cumple quince años el mes que viene, y el nene que va a cumplir en diciembre 9. Así que feliz con mi familia, con mi salud, con mis cosas.Y para el próximo año hay posibilidad de trabajar en España, que ya me ofrecieron con un show, un show mío, un stand up.- La vigencia es creer en mí, quererme, priorizar, elegirme. Lo cual me permite tener una gran salud. Y la salud es fundamental. Trabajo constante. No soy una 'workaholic', no soy una adicta al trabajo, pero sí amo trabajar. Estoy haciendo Brujas, 32 años la obra récord del teatro argentino, con las mismas actrices, Thelma Biral, Graciela Dufau, Nora Cárpena quien les habla y en lugar de Susana Campos, fallecida, María Leal.Estamos haciendo éxito de localidades agotadas en el Teatro Tabarís. Eso hace que uno no pueda dejar algo, porque yo descanso si quiero, pido una semana, diez días y me voy a descansar a Europa, o me voy con Pato (Fernando Galmarini) o me tomo una mini vacación, pero después siempre trabajar con muchas ganas. No creérmela, no perder el estímulo de la lucha.Creo que en eso está la vigencia, en estar luminosa y cognitivamente bien y tener cierta sabiduría, pero poder aplicarla. No ser maestra de nadie, ni gurú de nadie. Pero la gente me toma un poco así como un referente debido a mi energía, la energía la vas renovando.- Lo conocí como una especie de profesor de historia del peronismo. Me invitó a darme un premio, nos empezamos a conocer y acá estamos, hace dos años y medio.Es un hombre hermoso, luminoso, de una lealtad increíble. Admiro su forma de militar y no bajar nunca los brazos. Su lealtad y sus ideas, como si fuera un adolescente, que nunca perdieron vigor. Es muy vigoroso en su creencia, en su ideología. Ama profundamente el peronismo y a Boca. Son mis dos rivales, que no los tomo ya como competencia porque no hay manera de ganarle.