Yasky: "Los que evaden impuestos tienen que estar en la mira, no los trabajadores"

El diputado nacional Hugo Yasky abogó por un sistema impositivo que se rija por la justica tributaria / Foto: Archivo.

"Bullrich hace menos de dos semanas decía 'manden el proyecto que lo votamos' " Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores

Los trabajadores nucleados en la CGT y en la CTA se movilizarán al Congreso para apoyar la eliminación de Ganancias / Foto: Archivo.

Para Yasky, la vicepresidenta Cristina Kirchner es perseguida por "el poder concentrado" / Foto: Archivo.

Jugando fuerte

"Ellos van a seguir intentando lo que no lograron los que quisieron matarla de un balazo" Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores), Hugo Yasky,, al respaldar el proyecto de ley para la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría que se tratará en la Cámara de Diputados."Queremos que en Argentina haya un sistema impositivo que se rija por la justica tributaria. Acá siguen pagando los trabajadores y los que menos tienen y se la llevan los que eluden, evaden o hacen negocios turbios. Tienen que ser ellos los que estén en la mira y hay voluntad del Gobierno para eso", remarcó Yasky en declaraciones a la emisora AM 530.El diputado sostuvo que el debate en el Congreso "será interesante" y que el "primer obstáculo a sortearno dando quorum"."La oposición tienen una falla de origen que es que su referente máximo (el expresidente Mauricio Macri) anunció en su campaña de 2015 que iba a eliminarlo ni bien asumiera. No sucedió eso, sino que llegaron a pagarlo 2.400.000 trabajadores mientras se producía una furibunda fuga de capitales", apuntó.Por eso, Yasky anticipó que "va a haber argumentos de todo tipo para explicar lo inexplicable" y señaló que con el impuesto a las grandes fortunas en plena pandemia"(La candidata presidencial de JxC) Patricia Bullrich hace menos de dos semanas decía 'manden el proyecto que lo votamos'. Lo mismo (los diputados) Cristian Ritondo y Ricardo López Murphy y ahora se oponen", añadió.Además, llamó a "discutir de qué forma los grupos se quedaron con las ganancias en los años de Macri antes que se la terminen de fugar" y aseguró que los candidatos Bullrich y Javier Milei "quieren que".Sobre la convocatoria impulsada por la CGT, las dos CTA y otras organizaciones gremiales en las inmediaciones del Congreso prevista para este martes a las 11, Yasky afirmó que "hay que hacer un intenso activismo político desde los sindicatos y a nadie lo tiene que asustar"."Del mismo modo lo hacen los grandes grupos empresarios,", subrayó.Finalmente, consideró que "es importante" que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "ejerza el rol que tiene" en el movimiento nacional peronista, luego de conocerse que va a encabezar una charla este sábado en el Auditorio de la UMET porteña."Sabíamos que en algún momento iba a estar en contacto con nosotros y la gente. Si algo faltaba para darle importancia a esto", remarcó en referencia a la causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán en los que está imputada la vicepresidenta."Para el poder concentrado Cristina es una especie de enemiga. Ellos van a seguir intentando lo que no lograron los que quisieron matarla de un balazo. Hay tiempos para aparecer y otros que tiene que ser protagonista excluyente (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa", completó.