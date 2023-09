Serbia con Djokovic se medirá con Gran Bretaña en los cuartos de final

¡Así se jugará las Final 8⃣ en noviembre!



🇨🇦 Canadá vs. Finlandia 🇫🇮

🇨🇿 Chequia vs. Australia 🇦🇺

🇮🇹 Italia vs. Holanda 🇳🇱

🇷🇸 Serbia vs. Gran Bretaña 🇬🇧



El calendario de las Final 8 de Málaga se publicará en las próximas semanas.#CopaDavis #DavisCupFinals