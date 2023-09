Tras las denuncias de abuso, YouTube suspendió la monetización del canal de Russell Brand

Russell Brand, comediante británico. / Foto: AFP.

La primera denunciante que se acercó a los medios explicó que fue abusada con acceso carnal por Brand en Los Ángeles

Otras dos mujeres declararon que habían sido sometidas a abusos emocionales y sexuales en diferentes ocasiones, una de ellas a lo largo de tres meses

La plataforma de videosy comediante británico, Russell Brand, luego de que fuera acusado por cuatro mujeres de violación y agresión sexual por considerar que "daña" al ecosistema de "usuarios y empleados" del sitio."Si el comportamiento de un creador fuera de la plataforma daña a nuestros usuarios, empleados o ecosistema, tomamos medidas", dijo un portavoz de YouTube en declaraciones recogidas por el sitio especializado The Hollywood Reporter.Además, agregó que BLa medida se produjo luego de que cuatro mujeres acusaran al actor conocido en Hollywood por sus papeles de reparto en filmes como "La era del rock" y "Muerte en el Nilo" de violación, agresión sexual y abuso emocional entre 2006 y 2013 en el marco de una investigación conjunta entre los medios británicos como The Sunday Times, The Times y Channel 4.Este no fue el primer cruce del actor con las políticas de uso de la plataforma donde tiene un canal con más de 6.6 millones de suscriptores. En 2022, el actor había amenazado con cerrar su cuenta y pasarse a Rumble, la competencia, cuando en 2022 YouTube le llamó la atención por publicar información errónea sobre Covid-19.Los presuntos episodios de abuso, que de acuerdo a los testimonios estuvieron marcados por su comportamiento "controlador, abusivo y predatorio", tuvieron lugar cuandoy en diferentes papeles en películas como las comedias "Cómo sobrevivir a mi novia" (2008) y su spin-off "Cómo sobrevivir a un rockero" (2010), y como actor de voz en las animadas "Mi villano favorito" (2010, y su secuela de 2013) y "Hop: Rebelde sin Pascua" (2011).La primera denunciante que se acercó a los medios explicó que fue abusada con acceso carnal por Brand en Los Ángeles, lo que abrió una investigación en la que se hallaron mensajes de texto en los que el artista le pidió "muchas disculpas" luego de que ella le escribiera "Cuando una mujer dice no, significa no".En tanto, otras dos mujeres declararon que habían sido sometidas a abusos emocionales y sexuales en diferentes ocasiones, una de ellas a lo largo de tres meses, cuando él tenía 31 años -es decir, 17 años atrás- y ella 16; y la última de ellas que fue ultrajada mientras trabajaba con él en el mismo proyecto.En respuesta,y dijo que se trata de acusaciones correspondientes a una época en la que "estaba trabajando en el mainstream, cuando salía todo el tiempo en los diarios y cuando estaba en películas" y en la que, "como escribió extensamente" en sus libros, era "muy, muy promiscuo"."Durante esos tiempos de promiscuidad, las relaciones que tuve fueron absolutamente siempre consensuadas. Siempre fui transparente sobre el tema en ese entonces, casi demasiado transparente, y ahora también lo estoy siendo", agregó.Y en ese sentido, se justificó señalando que esa transparencia, lo que lo hace suponer que hay otras intenciones detrás de las denuncias, citando como ejemplo los "ataques mediáticos coordinados" que había recibido el conductor Joe Rogan durante la pandemia de Covid-19, cuando difundía el incomprobado consumo de ivermectina como medicación preventiva frente al virus."Es claro para mí, o al menos lo siento de esa manera, que hay una serie y concertada agenda para controlar estos tipos de espacios y estos tipos de voces", añadió Brand, quien mencionó que hay personas que tienen evidencia de que los hechos de abuso por los que se lo acusa no ocurrieron, si bien no ofreció mayores detalles de los elementos que podrían refutar las denuncias.