Lucas Cabello: "El policía que intentó matarme fue condenado a 16 años, pero sigue libre"

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación confirmó el año pasado la condena a 16 años de prisión impuesta al policía de la Metropolitana, Ricardo Ayala, por el Tribunal Oral 1 en 2019. El mismo había sido el agresor de Lucas Cabello en 2015. Con esta resolución, la Justicia volvió a dar por probado que aquel 9 de noviembre de 2015 en La Boca, Ayala no actuó en defensa propia sino con una actitud criminal. Sin embargo, el policía agresor de Lucas Cabello sigue en libertad.-Bueno mi caso se encuentra literalmente encajonado, lo último que supimos. La Cámara de Casación había rectificado la sentencia y habría pedido la detención inmediata del policía Ricardo Luis Gabriel Ayala, el cual me disparó tres veces ocasionándome severas lesiones.Después de ahí la Corte Suprema de la nación tenía que expedirse para que ratifiquen otra vez la sentencia y hace casi dos años que no sabemos más nada, solamente que tenemos que esperar que la Corte Suprema se decida si el policía va preso o también puede ser que se haga de nuevo el juicio o que lo dejen en libertad. Una locura pero es así me parece una falta de respeto total hacia mi persona y hacia mi familia.El hecho ocurrió el 9 de noviembre del año 2015 y que hasta el día de hoy no tenemos justicia y tampoco nadie del gobierno se acercó a golpearme la puerta a ver si necesitaba nada, todo lo contrario, no me brindaron ni siquiera una jeringa-No puede ser que el hecho haya pasado el día 9 de noviembre de 2015 y aún no tenemos respuestas. El policía fue condenado a 16 años de prisión por intento de homicidio agravado, por abusar de la pistola que le dio el Estado y sin embargo no va preso. Es algo que me consume todos los días y me rompe el alma.Es algo que no se puede explicar con palabras; la bronca la impotencia que nadie se haga cargo y tener que esperar que la Corte Suprema, a la que a todo esto no tiene un tiempo para expedirse. O sea que puedo estar esperando 5 años más a que se expida y pueda tener la justicia que tanto buscamos.-En este caso no he recibido ninguna amenaza de parte de mi agresor. Lo que sí he visto a mi agresor a tres cuadras de mi casa, cuando él tiene una orden perimetral hacia mí en la cual no puede acercarse a 500 m de mi domicilio.Yo me lo crucé con mi hija y mi mamá a tres cuadras de mi casa. Una locura, lo cual yo grabé y filmé.Le hice saber a la justicia que el policía asesino estaba a tres cuadras de mi casa, pero como siempre para ellos no fue suficiente que lo haya grabado y filmado. Dijeron que no eran pruebas suficientes para probar que era él.Mi mamá y yo nos dimos cuenta enseguida que era él por la forma en que me miro. Fue una locura cruzármelo en mi barrio como si nada hubiera pasado, con total impunidad-Actualmente estoy trabajando en la radio FM Riachuelo 100.9 haciendo una columna deportiva, como lo vengo haciendo hace unos años. También tengo muchos proyectos sobre la música que a mis 28 años golpeó la puerta y descubrí algo que me hace bien y me hace sentir feliz, dentro de toda esta basura que vivo todos los días luchando con mi cuerpo, pero disfrutar de ver crecer a mi hija y ahora que estoy escribiendo algunas canciones me mantienen vivo. Eso me mantienen motivado y no creo que haya otra cosa más fuerte que el amor de mi hija hacia mí como yo hacia ella. Siempre estamos juntos y somos inseparables.Yo creo que esa es la clave de que todavía esté con vida. La amo y es lo más sagrado que tengo. Ahora le estoy componiendo una canción a mi hija, ya tengo tres escritas solo me toca grabarlas y es algo que también me gusta mucho hacer y disfruto.