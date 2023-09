Grabois consideró que el ataque de Milei al Papa es "instigación a la violencia"

WSeñor Javier Milei, no se ensañe con nuestra religión, porque nadie se mete con su conversión", escribió Grabois en sus redes.

Señor Javier Milei, no se ensañe con nuestra religión, porque nadie se mete con su conversión. Para los católicos el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, y para millones de personas laicas o de otras religiones, Francisco es un faro por su visión humanista, su magisterio de… pic.twitter.com/7kNXQENwEZ — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 18, 2023

El respaldo de Grabois al Papa se suma a la misa "en desagravio por los ultrajes" a la figura papal que la Iglesia argentina organizó hace dos semanas en el barrio porteño 21-24.

El líder del Frente Patria Grande,consideró este lunes que los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),contra el papa Francisco constituyen una "instigación a la violencia colectiva" y advirtió que si el libertario fuera jefe de Estado "sería directamente una persecución religiosa"."Su ataque en tanto diputado nacional ya es grave.. Si fuera Presidente, directamente sería una persecución política", le recriminó Grabois a Milei.Con un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le respondió al diputado libertario, quien reafirmó el jueves pasado, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, que Francisco, considera que la justifica social es un elemento central de su misión y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra".En contraposición, Grabois aseguró que "para los católicos el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, y para millones de personas laicas o de otras religiones,su magisterio de paz y justicia que va en consonancia con los principios evangélicos elementales".Y le advirtió a Milei:Además alertó que "la historia nos enseño que estas cosas terminan en violencia fratricida y autodestrucción colectiva" y le pidió al economista que "termine ya con tanta locura".Al dirigirse a las personas de fe católica y cristianos, exhortó: "No tengamos miedo ni aceptemos pasivamente que un poder que se pretende libertario pero se oculta tras los fueros del César pisotee la libertad de culto a través del predicamento de discursos de odio que pronto se convertirán en acciones concretas"."No encontraban quién llevara adelante las cosas, y fue (Franz) Von Papen el responsable de esto: presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo", introdujo.Y continuó: "Todo el mundo dijo probemos con este que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos su ambición. Todos votaron a Adolfito y así terminamos. Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia".También,en sus declaraciones y había cuestionado al libertario: "No hay diferencia entre Milei y otro conservador, son lo mismo. Lo que pasa es que él es un deslenguado".que afirmó que el "rostro" de Milei "refleja un odio profundo y total caos en el alma, sin mencionar las tonterías que habla", al compartir un video los ataques del diputado argentino a Francisco."Ahora a Jesús le llaman así: un afín al comunismo porque en comunión compartía el pan y el vino. ¡Qué caminar de la extrema derecha hasta el absurdo!", había criticado tambiénEn el sector empresarial,(CAC) Natalio Mario Grinman calificó como "desagradables" las críticas del candidato al Papa Francisco y pidió no caer en "bajezas o improperios innecesarios" durante la campaña rumbo a las elecciones de octubre.el empresario Eduardo Eurnekian tomó distancia del candidato de LLA. "(Sus opiniones son) totalmente fuera de lugar; (Milei) no está a la altura ni para juzgar al Papa, ni para opinar, ni para dar una pauta de cuáles son las actitudes que debería asumir el Papa, bajo ningún punto de vista", sentenció Eurnekian.