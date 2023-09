Tareas de cuidado y prevención de violencia en un simposio sobre igualdad de género en ciencia

Celeste Saulo es la titular del Servicio Meteorológico Nacional. /Foto: prensa.

El simposio se realiza en el Centro Cultural de la Ciencia. /Foto: prensa.

Las cifras de mujeres en ciencia

Adriana Cristina Serquis es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)./Foto: prensa.

este lunes por autoridades de organismos nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en un simposio para pensar avances y desafíos en la implementación de políticas de igualdad de género en estas disciplinas que en nuestro país tienen mayor presencia de investigadoras, pero que solo el 27% de los cargos jerárquicos son ocupados por mujeres.Organizado por elque tiene sede en el país en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el encuentro tuvo lugar este lunes en el, en el barrio porteño de Palermo.El simposio titulado "La igualdad de género en las instituciones de ciencia, tecnología e innovación y de educación superior: avances, reflexiones y propuestas" contó con las exposiciones de la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana María Franchi; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Cristina Serquis; la vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nacira Belén Muñoz; y la directora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Celeste Saulo.Respecto a los pasos por delante, Franchi sostuvo -en diálogo con Télam- que "es muy importante seguir avanzando en los temas de evaluación, en continuar haciendo más conscientes a los evaluadores de qué le pasa al varón, a la mujer o a una diversidad cuando está en una carrera científica, y tomar en cuenta los temas de género en los propios proyectos de investigación"., agregó la presidenta del Conicet.Entre los avances, Franchi destacó la implementación de protocolos por situaciones de violencia laboral y de género, y remarcó que "una persona que está denunciada no puede ser director o directora, ya sea de una institución o de una persona".También consideró que en la actualidadCon el objetivo de reflexionar sobre el enfoque de igualdad de género en los organismos dedicados a la ciencia y la educación superior, Gabriela Dranovsky, subsecretaria de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, y Gloria Bonder, directora de la Cátedra Regional Unesco Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, dieron inicio al evento esta mañana con un recorrido histórico por los principales hitos en la temática.Entre ellos,, aseguró Dranovsky.También remarcaron la creación en 2020 del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación que lleva adelante el otorgamiento de subsidios por tareas de cuidado, impulsa la Ley Micaela de capacitación en género y promueve diversos proyectos como "Numéricas", para que chicas y disidencias entre 16 y 18 años den sus primeros pasos en Ciencias de la Computación.Por otro lado,de los cargos como autoridades en los organismos de ciencia y tecnología, según datos del Ministerio de Ciencia.A su vez,, conforman el 57% de investigadores independientes y llegan a ocupar el 48% de las posiciones de investigadores principales y superiores.Durante el panel inaugural, las investigadoras que están al frente de los principales institutos científicos del país repasaron los obstáculos que tuvieron que atravesar en el desarrollo de sus carreras profesionales."Cuando ingresé al Conicet el tema de género no era un tema", apuntó Franchi, y recordó que en sus épocas de estudiante de Química un profesor celebró que había algunas mujeres en la clase porque al egresar iban a ser "buenas cocineras".apuntó que pasó gran parte de su carrera "sin entender la discriminación de género" que sufrió."Mis amigos me decían: 'estás gastando dinero en ir a la facultad'", agregó la meteoróloga, y señaló que a partir del nacimiento de sus hijos su carrera "siempre estuvo atrasada" respecto de sus pares varones de la misma edad.Bajo la moderación de Alba Rueda, reconocida activista trans e integrante de la Comisión Asesora del Programa de Géneros de la cartera de Ciencia, las funcionarias también repasaron las principales políticas de género implementadas durante su gestión.indicó Serquis, presidenta de la CNEA, quien también destacó la creación del Departamento de Mujeres, Géneros, Diversidad e Inclusión Laboral, ya que en el sector nuclear "hay muy pocas mujeres en general".En ese sentido, agregó que "nos queda mucho por hacer", y remarcó que "buscar el trato digno y humanizado es una de las cosas que nos tienen que regir".A su turno, la vicepresidenta INTA, Nacira Muñoz, sostuvo que es necesario "profundizar capacitaciones, expandir espacios de contención locales, y seguir impulsando proyectos que tienen que ver con género y jóvenes".El evento concluirá esta tarde a las 18 con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de Ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe; y Ana Franchi, presidenta del Conicet.