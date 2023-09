Los Pumas se preparan para el decisivo partido del viernes frente a Samoa

Los Pumas entrenarán este martes en doble turno en el Complexe Sportif des Salines, en la ciudad de La Baule. (Foto: x).

Las posiciones Inglaterra encabeza la Zona D del Mundial de Francia 2023 con 9 unidades, seguido por Samoa y Japón con 5, Argentina y Chile 0.



El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, continúa la preparación en la recta final de cara al encuentro decisivo que disputará el viernes 22 frente su par de Samoa, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial Francia 2023. El partido se jugará desde las 12.45 en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne.Por la cuarta fecha,en el Stade de la Beaujoire de Nantes; yen el mismo escenario.La selección argentina perdió en su debut frente a Inglaterra por 27-12, mientras que Samoa derrotó el sábado pasado al equipo chileno por 43-10. Previamente,y este domingoLos Pumas son conscientes de que, ya que una derrota los dejaría eliminados del Mundial de Francia.El entrenador de Los Pumas,, trabaja en la preparación del equipo argentino para un cruce que será determinante para continuar con posibilidades de acceder a los cuartos de final del Mundial Francia 2023.Los Pumas trabajaron este lunes en el gimnasio y analizaron videos, mientrasconcurrieron a la conferencia de prensa.El conjunto albiceleste entrenará el martes en doble turno en las instalaciones del Complexe Sportif des Salines, en la ciudad francesa de La Baule. El miércoles gozará de su día libre.En la práctica del martesquien se lastimó un cartílago en el encuentro con Inglaterra y esta en duda su participación para el compromiso del próximo viernes.Cheikea anunciará el miércoles el equipo titular que se medirá con Samoapara realizar el viaje de más de 700 kilómetros a la ciudad de Saint Ettiene, para enfrentar a Samoa.El jueves, el equipo argentino realizará el reconocimiento del campo de juego del estadio Geoffroy-Guichard, para posteriormente quedar concentrados.por lo que deberá mejorar sensiblemente su actuación para vencer a Los Pumas.En la rueda de prensa, Felipe Contepomi señaló, sobre el próximo rival, que, todo sabemos la naturalidad o intuición que tiene el equipo isleño, es más estructurado en las formaciones fijas y en cómo sale de su campo"."Tienen ciertas estructuras clásicas, básicas, en lo que es su forma de jugar. El potencial físico es lo más preponderante de ellos. Tienen muy buenos jugadores", agregó."Han recuperado jugadores de mucha categoría que han tenido un pasado en los All Blacks. Se los ve bien, cohesivos, y han tenido una muy buena preparación", analizó Contepomi., que empieza en las formaciones fijas, con lo cual el objetivo es dominar la batalla de los forwards y después tratar de llevarlos al lugar donde nosotros queremos, en cuanto al movimiento de jugar al espacio, que queremos hacer como sistema", añadió.Finalmente, indicó que "básicamente intentaremos imponer nuestras condiciones y si lo logramos el partido será de una manera, si uno está defendiendo o le cede la posesión a un equipo como Samoa va a ser una tarde larga".Por su parte,comentó que "no basaría el juego en la debilidad de Samoa: buscaría cómo llevar nuestro juego para conseguir el dominio y en ningún momento menospreciarlos"."Los samoanos, en cada equipo donde están, son los ball-carriers. Ahora se suman jugadores que han estado en buenas franquicias del Súper Rugby y en seleccionados de renombre. Pero", agregó.En otra parte de la conferencia, aseguró que "moviendo la pelota y jugando en nuestros términos podemos generarles daño y poner el foco ahí".Finalmente,, muy fuerte, muy dominante y es allí donde vamos a ir a presentar pelea ahí. Tienen muy buenos jugadores, con experiencia en los All Blacks y demás equipos".Los Pumas se enfrentaron en tres oportunidades con el seleccionado de Samoa en los mundiales, en 1991 y 1995 el conjunto oceánico se anotó sendos triunfos (35-12) y (32-26), mientras que en 1999 el conjunto albiceleste logró su primer triunfo por 32-16.