Un golpeado Boca visita a Central Córdoba con la obligación de volver al triunfo

Foto: Emilio Rapetti.

Probables formaciones

en el ámbito local,este martesde Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.El partido se jugará desde las 18.45 en el estadio Madre de Ciudades, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y Lucas Novelli en el VAR y la transmisión estará a cargo de la señal ESPN Premium.En caso de que el conjunto dirigido por el entrenador Jorge Almirón pierda ante el "Ferroviario", y que tanto Lanús como Estudiantes de La Plata ganen sus respectivos encuentros ante Sarmiento y San Lorenzo, el "Xeneize" quedará en el último lugar de su zona.Boca lleva seis partidos sin triunfos, con tres derrotas y tres empates entre torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores. Su última victoria fue en la primera fecha del torneo cuando se impuso por 3-1 ante Platense.Con miras a la visita a Santiago del Estero, el DT Almirón no incluyó en la lista de convocados a Guillermo "Pol" Fernández, quien terminó el choque ante el "Halcón" de Varela con una molestia muscular y en su lugar ingresará el colombiano Jorman Campuzano.Además, Valentín Barco, quien finalizó el partido pasado con un corte de tres centímetros en el pómulo izquierdo, por el que recibió cinco puntos de sutura, será reemplazado por Ezequiel Bullaude.Las dudas en el ataque "Xeneize" son las siguientes: Miguel Merentiel o el uruguayo Edinson Cavani y Norberto Briasco o Lucas Janson para acompañar a Exequiel Zeballos, firme sobre el extremo derecho.Central Córdoba, por su parte, se encuentra en el noveno lugar con seis puntos, a dos de los punteros Racing Club y Newell's Old Boys (8), y viene de dos triunfos consecutivos: 3 a 2 ante Platense y 1 a 0 frente a Sarmiento, este último el pasado miércoles como visitante en el estadio Eva Perón de Junín.El entrenador Omar De Felippe quedó conforme con el rendimiento de su equipo ante el "Verde" por lo que volverá a alinear a los mismos once para recibir a Boca.El historial entre Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero registra un total de seis enfrentamientos con dos triunfos para cada uno y misma cantidad de empates.(Santiago del Estero): Matías Mansilla; José Goméz, Sebastián Valdez, Juan Patiño, Gustavo Canto y Lucas Angelini; Brian Farioli, Dardo Miloc, Mauro Pittón y Lucas Gamba; Cristhian Ocampos. DT: Omar De Felippe.: Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano y Cristian Medina; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani o Miguel Merentiel y Norberto Briasco o Lucas Janson. DT: Jorge Almirón.Árbitro: Pablo Echavarría.VAR: Lucas Novelli.Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).Hora de inicio: 18.45.TV: ESPN Premium.