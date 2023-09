Si ganan las elecciones, los laboristas buscarán reescribir el acuerdo del Brexit

El dirigente opositor descartó descartó volver a unirse a la unión aduanera.

El líder de la oposición británica,, prometió que, si elgana las próximas elecciones generales, buscará un acuerdo del"mucho mejor" con la Unión Europea (UE), una posibilidad que Bruselas siempre descartó pese a las disputas internas abiertas en Reino Unido en estos últimos años.El dirigente opositor descartó descartó volver a unirse a la unión aduanera, al mercado único o a la UE.No obstante,, ya que lo considera "demasiado débil".Asimismo, confía en lograr algún tipo de cambio en la revisión prevista para el año 2025.", dijo Starmer al periódico británico Financial Times.", dijo, aunque no especificó qué partes del acuerdo buscaría mejorar.Añadió que confía en que se pueda negociar un mejor acuerdo con Bruselas, así como una "relación comercial más estrecha".Sin embargo,, ya que ese hito es simplemente un mecanismo para comprobar la puesta en práctica de las disposiciones previstas.en la que abrió la puerta a "una relación comercial más estrecha", si bien a día de hoy siguen sin cerrarse cuestiones clave en el tránsito fronterizo como son los controles de ciertas mercancías."Lo digo como padre; tengo una hija de 15 años y un hijo de 12. No voy a dejar que crezcan en un mundo en el que todo lo que tengo que decirles sobre su futuro es que va a ser peor de lo que podía haber sido", agregó.Por su parte, fuentes de Downing Street ya han dejado claro que no tienen previsto reabrir el acuerdo de cooperación y comercio "de ninguna manera o forma", dando a entender que el Gobierno de Rishi Sunak se centrará en tratar de "maximizar las oportunidades"."Hace tres años (Starmer) prometió que no buscaría cambios importantes en la nueva relación del Reino Unido con la UE, pero ahora su última posición a corto plazo es que lo hará. "¿Qué precio estaría dispuesto a pagar Keir Starmer a la UE por renegociar nuestra relación?", criticó un vocero conservador, informó la cadena de noticias británica BBC.El acuerdo del Brexit sigue siendo una pieza importante del posicionamiento político de Starmer, que ha pasado gran parte de su liderazgo tratando de asegurar a los votantes que no devolvería al Reino Unido al bloque comunitario ni buscaría ser miembro del mercado único o la unión aduanera.Si bien esta posición no cambió, algunas figuras que rodean al líder laborista creen que, habiendo superado el mensaje de que no quiere deshacer el Brexit, ahora se ha ganado una audiencia para hablar sobre cambiar los términos del acuerdo.El pensamiento actual en Bruselas es que esto sólo implicaría ajustes menores, aunque Starner puede tener en mente cambios de mayor alcance, incluidos acuerdos sobre vínculos comerciales más profundos, más intercambios para jóvenes y estudiantes y reglas más fáciles para músicos y artistas en gira, indicó la cadena británica.La voluntad de poner la mejora de las relaciones con la UE en el centro de su oferta política es una señal de la creciente confianza política del líder laborista, quien la semana pasada visitó La Haya para abordar mejoras en la cooperación con la UE para ayudar a lidiar con los pequeños barcos que cruzan el Canal.Se prevé también que viaje a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron a finales de esta semana, donde se espera que las relaciones post-Brexit ocupen un lugar destacado en las conversaciones.