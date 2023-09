Comenzó a regir Compre sin IVA, que devuelve el tributo a productos de la canasta básica

El tope de ingresos para acceder al beneficio en el caso de los trabajadores es de $ 708.000 y de $ 524.758,56 para los jubilados / Foto: Prensa Economía.

"Las compras que se hagan hasta las 17 tendrán su IVA reintegrado en 24 horas, en tanto que será de 48 horas para las operaciones posteriores a esa hora" Carlos Castagneto, titular de la AFIP

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, estimó que la medida beneficiará a "más de 20 millones de personas" / Foto: Archivo.

Un alivio al bolsillo

El programa abarca a trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis Salarios mínimos así como a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales

Una mejora del 7,2% en un salario medio La implementación del programa Compre sin IVA representará una mejora del orden del 7,2% para un salario medio, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la consultora Sarandí.



"Esta iniciativa verifica un efecto progresivo en su incidencia económica y evita dificultades de implementación para la identificación de beneficiarios o efectivización de los pagos", sostuvo en su análisis la entidad dirigida por el economista Sergio Chouza.



Sarandí prevé que el programa de reintegros del IVA derivará en un incremento del gasto de poco más de 0,6% del PBI, "asumiendo el escenario más oneroso en que se alcance de forma plena el universo potencial de 21,7 millones de personas" y que en todos los casos se realicen compras que obliguen al tope mensual de devolución de $ 18.800.



"Para un salario medio la devolución implicará una mejora del orden del 7,2%", consideró, al tiempo que destacó a "la formalización de muchas operaciones comerciales" como "ventaja adicional" del programa.



Al respecto, evaluó que "por el lado de la demanda, probablemente genere una sustitución en el uso de efectivo en favor de pagos con tarjetas de débito", mientras que desde la oferta "surgirán incentivos a promocionar el uso del posnet, para poder capturar a los compradores ávidos de aprovechar el reintegro".



Luego de la transacción, el monto se reintegra a la cuenta bancaria asociada a dicha tarjeta en un máximo de 48 horas / Foto: Prensa AFIP.

Cómo se hacen los reintegros

Para acceder al beneficio se debe abonar con tarjeta de débito físicas de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o a través de pagos con débito con códigos QR

Al Congreso En declaraciones a FutuRöck, Castagneto confirmó que, del mismo modo que se hizo con las modificaciones al impuesto a las Ganancias, el programa Compre sin IVA será parte de un proyecto de ley que se remitirá al Congreso.



“Igual que Ganancias se va a presentar un proyecto de ley para dejar instaurada la medida de devolución del IVA. También estamos trabajando con el tema autónomos por indicación de (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa”, aseveró.



Asimismo, remarcó que la medida "no es un costo fiscal, es un beneficio que retorna en mayor dinamismo económico porque, además, se nos incrementa la recaudación en impuestos de los comercios, por el consumo", entre otros aspectos.

