EEUU e Irán intercambiarán prisioneros tras la liberación de fondos iraníes

EEUU e Irán intercambian prisioneros tras liberación de fondos iraníes. Foto: AFP

Tensión entre ambos países

El canje de los detenidos se concretó luego de 6 mil millones de dólares iraníes. Foto: AFP

Irán y Estados Unidos intercambiarán este lunes prisioneros, un elemento central del canje, informaron autoridades.El vocero de la Cancillería iraní Nasser Kanani declaró a periodistas en Teherán que, que dijo esperar para este lunes.“Como parte de nuestra política de diplomacia activa, afortunadamente, los activos iraníes congelados en Corea del Sur fueron liberados y, si Dios quiere, los activos empezarán a ser controlados hoy por el Gobierno y la nación", dijo el portavoz.El previsto intercambio, cuyo inicio está previsto para el próximo martes e incluirán uno del presidente de Irán, Ebrahim Raisi.Sin embargo, no se espera que el canje elimine las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que ha comenzado a enriquecer uranio a niveles compatibles con la fabricación de armas atómicas luego de que Washington se retirara de modo unilateral de un acuerdo nuclear firmado en 2015.En Estados Unidos, la cadena CNN y otros medios dijeron que funcionarios o personas con conocimiento directo del canje confirmaron que se esperaba para este lunes luego de que los dos Gobiernos recibieran notificación de que el dinero iraní había llegado a Qatar vía Suiza., que actuó como mediador entre Irán y Estados Unidos, dos países que no tienen relaciones diplomáticas, dijo en Teherán el vocero Kanani."Cinco prisioneros iraníes serán liberados y, a cambio, cinco ciudadanos estadounidenses encarcelados en Irán serán entregados a la parte estadounidense", precisó, informó la agencia de noticias AFP.en Estados Unidos, según el portavoz.Este acuerdo había sido anunciado el 10 de agosto., antes de ser transferidos a Qatar.Entre ellos está el empresario Siamak Namazi, detenido en 2015 y condenado a 10 años de cárcel en 2016 por espionaje.De los cinco iraníes que serán liberados por Washington, destacan Reza Sarhangpour y Kambiz Attar Kashani, acusados de haber esquivado las sanciones estadounidenses contra Irán.Para algunos expertos,, pero no anticipa ningún avance sobre el programa nuclear iraní.En 2022, negociaciones impulsadas por las potencias europeas para reanudar el acuerdo nuclear iraní de 2015, en punto muerto desde la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump, no dieron ningún resultado.